***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.01.2023 14:05
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 11.01.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri isyat 1.9538 TL dir. 11.01.2023 arihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 11.01.2023 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101128
BIST
13:534.747
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 18,48
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.927
En Düşük
4.601
13:5318,7825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0080
|Açılış
|: 18,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
13:5320,2257
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0355
|Açılış
|: 20,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,2567
En Düşük
20,1704
13:531.137,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 5,19
|Açılış
|: 1.137,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.138,75
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler13:53
|SDTTR
|62,30
|11.909.580
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|22.649.786
|% 9,97
|
|ONCSM
|34,00
|3.429.614
|% 9,96
|
|KRDMA
|17,18
|337.061.041
|% 8,73
|
|DOGUB
|12,14
|38.118.997
|% 7,91
|
|VKING
|27,00
|1.222.425
|% -9,94
|
|POLTK
|1.570,20
|62.222.738
|% -9,63
|
|NIBAS
|14,20
|26.477.320
|% -9,55
|
|EPLAS
|31,60
|6.863.253
|% -9,51
|
|RHEAG
|3,25
|1.374.294
|% -8,96
|
|THYAO
|129,70
|7.635.969.099
|% 3,51
|
|KRDMD
|17,69
|4.954.554.043
|% 2,91
|
|ASELS
|53,80
|3.561.708.707
|% 1,89
|
|EREGL
|37,30
|3.246.632.024
|% 1,25
|
|KOZAL
|519,40
|2.793.032.391
|% 0,12
|
|EKGYO
|8,08
|2.364.811.922
|% 0,00
|
|KRDMD
|17,69
|4.954.554.043
|% 2,91
|
|YKBNK
|8,62
|1.987.233.846
|% 0,35
|
|AKBNK
|15,94
|1.948.265.180
|% -0,99
|
|PETKM
|16,48
|2.029.805.063
|% -1,14
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7803
|18,7825
|% 0,04
|
|Euro
|20,2176
|20,2257
|% 0,18
|
|Sterlin
|22,8240
|22,9385
|% 0,40
|
|Frank
|20,0833
|20,2043
|% 0,02
|
|Riyal
|4,9859
|5,0109
|% 0,05
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.885
|8,54
|
|Altın Gr.
|1.138
|1.138
|5,12
|
|Cumhuriyet
|7.641
|7.756
|3,00
|
|Tam
|7.688
|7.733
|0,00
|
|Yarım
|3.743
|3.784
|1,00
|
|Çeyrek
|1.877
|1.892
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,74
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|14,31
|14,34
|0,19
|
|B. Petrol
|83,53
|83,53
|0,86
|