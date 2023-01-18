***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.01.2023 14:42
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 17.01.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri isyat isyat 1.9762 TL dir. 17.01.2023 arihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 17.01.2023 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102997
BIST
14:475.383
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 68,00
|Açılış
|: 5.337
|
|Önceki Kapanış
|: 5.315
|
5.424
En Düşük
5.311
14:4718,7990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0315
|Açılış
|: 19,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0480
|
18,8085
En Düşük
18,6816
14:4720,3509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0901
|Açılış
|: 20,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,4404
En Düşük
20,1554
14:471.156,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,72
|Açılış
|: 1.156,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152,15
|
1.157,86
En Düşük
1.145,19
BIST En Aktif Hisseler14:45
|DURDO
|48,64
|22.171.020
|% 10,00
|
|ONCSM
|49,76
|1.477.026
|% 9,99
|
|FLAP
|14,54
|28.202.188
|% 9,98
|
|BEYAZ
|22,50
|21.003.169
|% 9,97
|
|SDTTR
|91,10
|28.599.661
|% 9,96
|
|VKING
|32,34
|1.216.998
|% -9,97
|
|UMPAS
|4,66
|823.846
|% -9,86
|
|DIRIT
|6,20
|157.737
|% -6,06
|
|KENT
|200,20
|1.030.184
|% -5,74
|
|YONGA
|32,52
|214.026
|% -5,63
|
|THYAO
|148,70
|9.904.768.624
|% 0,88
|
|ASELS
|63,05
|6.758.093.406
|% 7,05
|
|EREGL
|40,98
|6.321.739.882
|% 0,20
|
|KOZAL
|577,50
|4.148.856.029
|% 3,83
|
|TUPRS
|587,00
|3.291.361.957
|% 3,05
|
|EKGYO
|8,52
|2.743.694.523
|% -0,81
|
|YKBNK
|9,88
|2.012.738.666
|% 0,92
|
|PETKM
|18,39
|3.082.826.340
|% -0,16
|
|SKBNK
|2,89
|450.030.935
|% 2,48
|
|KRDMD
|19,42
|3.012.740.119
|% -0,92
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7888
|18,7994
|% 0,17
|
|Euro
|20,3285
|20,3341
|% 0,36
|
|Sterlin
|23,1885
|23,3048
|% 0,89
|
|Frank
|20,5035
|20,6270
|% 1,12
|
|Riyal
|4,9887
|5,0137
|% 0,11
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.915
|5,77
|
|Altın Gr.
|1.157
|1.157
|4,94
|
|Cumhuriyet
|7.816
|7.934
|9,00
|
|Tam
|7.857
|7.908
|24,00
|
|Yarım
|3.828
|3.870
|12,00
|
|Çeyrek
|1.920
|1.935
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,24
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|14,63
|14,65
|0,20
|
|B. Petrol
|87,39
|87,39
|1,47
|