***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.01.2023 12:32
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 18.01.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri isyat isyat 1.9798 TL dir. 18.01.2023 arihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 18.01.2023 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103149
BIST
15:205.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 34,65
|Açılış
|: 5.371
|
|Önceki Kapanış
|: 5.384
|
5.453
En Düşük
5.349
15:2018,8011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0017
|Açılış
|: 19,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0520
|
18,8091
En Düşük
18,7301
15:2020,3598
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0722
|Açılış
|: 20,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6700
|
20,3796
En Düşük
20,2399
15:201.153,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,01
|Açılış
|: 1.153,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150,62
|
1.158,48
En Düşük
1.147,12
BIST En Aktif Hisseler15:20
|VKING
|38,50
|1.607.452
|% 10,00
|
|SDTTR
|100,20
|179.863.072
|% 9,99
|
|TNZTP
|16,31
|114.551.033
|% 9,98
|
|IDGYO
|3,64
|8.920.453
|% 9,97
|
|SOKE
|13,25
|18.257.745
|% 9,96
|
|GMTAS
|7,86
|45.638.956
|% -8,82
|
|UZERB
|165,60
|726.181
|% -6,33
|
|EUHOL
|2,36
|176.700.563
|% -5,60
|
|DIRIT
|5,85
|217.150
|% -4,88
|
|KZBGY
|27,82
|300.208.766
|% -4,53
|
|THYAO
|154,60
|10.952.759.689
|% 3,69
|
|EREGL
|40,68
|4.259.278.703
|% 0,25
|
|ASELS
|62,40
|4.139.896.591
|% -1,03
|
|KRDMD
|19,57
|3.251.563.756
|% 0,77
|
|TUPRS
|584,30
|2.679.877.856
|% -0,29
|
|EKGYO
|8,57
|2.036.563.776
|% 1,78
|
|YKBNK
|9,76
|2.067.361.711
|% 1,04
|
|KRDMD
|19,57
|3.251.563.756
|% 0,77
|
|ISCTR
|11,75
|1.710.781.765
|% 3,25
|
|AKBNK
|17,66
|2.539.093.506
|% 1,73
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7973
|18,8011
|% 0,01
|
|Euro
|20,3483
|20,3598
|% 0,36
|
|Sterlin
|23,1277
|23,2436
|% 0,02
|
|Frank
|20,4352
|20,5583
|% 0,08
|
|Riyal
|4,9893
|5,0143
|% 0,02
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.910
|6,32
|
|Altın Gr.
|1.154
|1.154
|3,65
|
|Cumhuriyet
|7.798
|7.916
|-41,00
|
|Tam
|7.837
|7.892
|13,00
|
|Yarım
|3.818
|3.862
|6,00
|
|Çeyrek
|1.915
|1.931
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,39
|23,43
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|14,15
|14,17
|-0,02
|
|B. Petrol
|84,50
|84,50
|-0,48
|
Seans Raporu
15:20
daha fazla
-
15:35ACSEL
Yüzde 6.36 oranında artışla 77.75 lira fiyatla işlem gören hissede 463, 411 adet işlem
-
15:34XU100
Endeks 5, 422 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 69 üstünde . İşlem hacmi 68, 966.00 milyon TL de
-
15:34ERSU
Yüzde 4.55 oranında artışla 5.52 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 443, 517 adet işlem
-
15:33AZTEK
Yüzde 6.74 oranında artışla 26.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 155, 132 adet işlem
-
15:32EYGYO
Yüzde 5.38 oranında artışla 18.61 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 035, 749 adet işlem