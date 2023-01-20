***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.01.2023 14:52
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 19.01.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri isyat isyat 1.9819 TL dir. 19.01.2023 arihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 19.01.2023 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103433
BIST
16:165.470
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 47,76
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.422
|
5.508
En Düşük
5.436
16:1618,8057
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0173
|Açılış
|: 19,0580
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,8388
En Düşük
18,7193
16:1620,3552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0107
|Açılış
|: 20,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
20,4246
En Düşük
20,3003
16:161.165,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,97
|Açılış
|: 1.165,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168,18
|
1.171,78
En Düşük
1.162,50
BIST En Aktif Hisseler16:16
|SDTTR
|110,20
|332.664.419
|% 9,98
|
|PKART
|28,64
|36.786.904
|% 9,98
|
|SOKE
|14,57
|26.615.471
|% 9,96
|
|ONCSM
|60,15
|3.832.938
|% 9,96
|
|IDGYO
|4,00
|9.691.464
|% 9,89
|
|COSMO
|111,10
|3.149.419
|% -7,80
|
|ZOREN
|5,76
|648.664.328
|% -6,34
|
|SANEL
|18,75
|14.585.748
|% -5,73
|
|ELITE
|41,84
|107.181.515
|% -4,74
|
|CASA
|180,00
|359.519
|% -4,15
|
|THYAO
|153,10
|6.733.455.986
|% -0,97
|
|EREGL
|40,96
|5.507.606.874
|% 1,49
|
|PETKM
|18,57
|4.119.060.951
|% 2,88
|
|AKBNK
|18,47
|3.949.015.307
|% 5,00
|
|KOZAL
|593,90
|3.856.368.262
|% 1,00
|
|YKBNK
|10,06
|3.638.664.863
|% 3,71
|
|EKGYO
|8,65
|3.142.497.386
|% 2,61
|
|SKBNK
|2,96
|768.636.531
|% 3,86
|
|PETKM
|18,57
|4.119.060.951
|% 2,88
|
|AKBNK
|18,47
|3.949.015.307
|% 5,00
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8025
|18,8057
|% 0,09
|
|Euro
|20,3500
|20,3552
|% 0,05
|
|Sterlin
|23,1619
|23,2781
|% -0,20
|
|Frank
|20,3498
|20,4724
|% -0,45
|
|Riyal
|4,9909
|5,0160
|% 0,07
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.928
|-6,05
|
|Altın Gr.
|1.166
|1.166
|-2,14
|
|Cumhuriyet
|7.863
|7.982
|57,00
|
|Tam
|7.905
|7.956
|-32,00
|
|Yarım
|3.852
|3.893
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.932
|1.947
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,91
|23,95
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,45
|14,48
|0,04
|
|B. Petrol
|86,65
|86,65
|0,49
|
Seans Raporu
16:16
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16:30
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, TCELL, AKBNK
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16:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 46, 87 artarak (% 0.97 ) 4, 885
-
16:30
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IHGZT, BNTAS, SDTTR, ONCSM, SOKE, PKART, IDGYO
-
16:30
ISCTR, TSKB, LIDER değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:30
ELITE, UMPAS, ZOREN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında