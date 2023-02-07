***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.02.2023 12:29
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 06.02.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.9848 TL dir. 06.02.2023 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 06.02.2023 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110530
BIST
14:084.623
En Yüksek
|Değişim
|: -6,23%
|| -307,36
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.577
14:0818,8325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0064
|Açılış
|: 19,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8628
En Düşük
18,7971
14:0820,1640
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0452
|Açılış
|: 20,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2404
En Düşük
20,1338
14:081.132,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,30
|Açılış
|: 1.132,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.137,06
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler14:08
|KONYA
|2.964,50
|92.735.871
|% 10,00
|
|INTEM
|86,90
|11.303.052
|% 10,00
|
|AFYON
|7,84
|117.781.402
|% 9,96
|
|OYAKC
|24,76
|1.057.096.347
|% 9,27
|
|NUHCM
|113,10
|44.736.861
|% 9,06
|
|YEOTK
|54,00
|61.431.689
|% -10,00
|
|BTCIM
|35,10
|210.335.196
|% -10,00
|
|CANTE
|64,80
|62.501.805
|% -10,00
|
|AKGRT
|2,88
|48.124.736
|% -10,00
|
|CEOEM
|16,47
|9.181.081
|% -10,00
|
|THYAO
|129,70
|2.661.493.911
|% -7,29
|
|ASELS
|53,35
|2.260.209.552
|% -9,27
|
|KRDMD
|16,98
|2.064.731.702
|% -3,85
|
|KOZAL
|507,70
|1.427.293.712
|% -3,02
|
|TUPRS
|535,40
|1.411.945.826
|% -7,51
|
|KRDMD
|16,98
|2.064.731.702
|% -3,85
|
|EKGYO
|6,83
|493.025.015
|% -6,05
|
|YKBNK
|8,31
|547.211.419
|% -6,42
|
|BUCIM
|5,80
|339.921.485
|% 3,94
|
|AKBNK
|15,16
|778.234.115
|% -6,42
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8267
|18,8325
|% 0,03
|
|Euro
|20,1581
|20,1640
|% -0,22
|
|Sterlin
|22,5131
|22,6260
|% -0,23
|
|Frank
|20,2471
|20,3690
|% 0,22
|
|Riyal
|5,0037
|5,0288
|% 0,02
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.872
|3,38
|
|Altın Gr.
|1.134
|1.134
|2,60
|
|Cumhuriyet
|7.661
|7.776
|-1,00
|
|Tam
|7.705
|7.753
|-35,00
|
|Yarım
|3.764
|3.794
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.882
|1.897
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,27
|22,29
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|13,50
|13,51
|0,03
|
|B. Petrol
|82,81
|82,81
|1,82
|
Seans Raporu
14:08
daha fazla
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14:23ANHYT
Yüzde -9.58 oranında düşüşle 17.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 272, 177 adet işlem
-
14:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -355, 38 kaybederek (% -6.50 ) 5, 110
-
14:22
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, KRDMD, GUSGR
-
14:22
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, ASELS, KRDMD
-
14:22XU100
Endeks 4, 612 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -6, 46 altında . İşlem hacmi 27, 680.00 milyon TL de