***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.02.2023 14:43
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 09.02.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.9766 TL dir. Şirketimiz payının BİAŞ'ta 07.02.2023 tarihli en son açıklanan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerimizin 2 katını aşmıştır. Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası'nın 8 Şubat 2023 tarihinde 5 iş günü süreyle kapatılmasına karar verilmiş olması nedeniyle en son açıklanan 07.02.2023 tarihli ağırlıklı ortalama fiyat dikkate alınmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 09.02.2023 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112646
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0050
|Açılış
|: 19,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0750
|
18,8439
En Düşük
18,8065
10:4220,1354
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0890
|Açılış
|: 20,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
20,2593
En Düşük
20,1174
10:421.127,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,71
|Açılış
|: 1.127,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.126,06
|
1.133,97
En Düşük
1.121,80
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8328
|18,8359
|% 0,03
|
|Euro
|20,1278
|20,1354
|% -0,44
|
|Sterlin
|22,7297
|22,8437
|% -0,05
|
|Frank
|20,3116
|20,4340
|% -0,04
|
|Riyal
|5,0042
|5,0293
|% 0,06
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|1,27
|
|Altın Gr.
|1.128
|1.128
|2,24
|
|Cumhuriyet
|7.593
|7.707
|-113,00
|
|Tam
|7.626
|7.672
|-23,00
|
|Yarım
|3.726
|3.754
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.863
|1.877
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,13
|22,16
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|13,38
|13,39
|0,10
|
|B. Petrol
|85,36
|85,36
|0,86
|