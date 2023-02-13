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***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.02.2023 15:22
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 10.02.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.9764 TL dir. Şirketimiz payının BİAŞ'ta 07.02.2023 tarihli en son açıklanan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerimizin 2 katını aşmıştır. Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası'nın 8 Şubat 2023 tarihinde 5 iş günü süreyle kapatılmasına karar verilmiş olması nedeniyle en son açıklanan 07.02.2023 tarihli ağırlıklı ortalama fiyat dikkate alınmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 10.02.2023 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112915


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ADESE 1,26 82.446.031 % 0,00  
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Yarım 3.715 3.752 -14,00  
Çeyrek 1.857 1.876 -7,00  
Gümüş.Ons 21,85 21,89 -0,15  
Gümüş Gr. 13,27 13,28 -0,06  
B. Petrol 86,11 86,11 -0,28  
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