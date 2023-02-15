***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.02.2023 10:17
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 14.02.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.9759 TL dir. Şirketimiz payının BİAŞ'ta 07.02.2023 tarihli en son açıklanan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerimizin 2 katını aşmıştır. Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası'nın 8 Şubat 2023 tarihinde 5 iş günü süreyle kapatılmasına karar verilmiş olması nedeniyle en son açıklanan 07.02.2023 tarihli ağırlıklı ortalama fiyat dikkate alınmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 14.02.2023 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113417
BIST
11:494.939
En Yüksek
|Değişim
|: 9,63%
|| 433,77
|Açılış
|: 4.769
|
|Önceki Kapanış
|: 4.505
|
4.940
En Düşük
4.505
11:4918,8491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0145
|Açılış
|: 19,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0820
|
19,1291
En Düşük
18,8009
11:4920,2188
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0170
|Açılış
|: 20,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5300
|
20,5344
En Düşük
20,1388
11:491.112,30
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -11,24
|Açılış
|: 1.112,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123,53
|
1.135,72
En Düşük
1.110,37
BIST En Aktif Hisseler11:49
|KRDMD
|17,49
|382.013.160
|% 10,00
|
|TCELL
|36,74
|448.051.170
|% 10,00
|
|MRSHL
|494,00
|21.200.630
|% 10,00
|
|IZMDC
|4,95
|38.454.066
|% 10,00
|
|KONYA
|3.260,90
|12.580.552
|% 10,00
|
|KUVVA
|37,80
|48.460
|% -10,00
|
|EKIZ
|15,30
|249.053
|% -9,36
|
|KSTUR
|221,30
|75.685
|% -6,82
|
|TBORG
|28,50
|173.166
|% -6,19
|
|YBTAS
|83.963,40
|251.890
|% -4,37
|
|THYAO
|139,90
|2.720.317.293
|% 9,98
|
|EREGL
|41,32
|1.209.244.362
|% 9,95
|
|KOZAL
|542,60
|1.170.122.468
|% 9,79
|
|SISE
|42,70
|1.021.997.883
|% 9,99
|
|FROTO
|539,00
|700.963.449
|% 9,87
|
|YKBNK
|8,92
|620.105.035
|% 9,72
|
|EKGYO
|7,20
|407.710.066
|% 9,92
|
|SKBNK
|2,56
|122.210.905
|% 9,40
|
|ALBRK
|3,44
|157.436.396
|% 8,86
|
|PETKM
|15,49
|620.780.733
|% 9,94
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8460
|18,8491
|% 0,08
|
|Euro
|20,2114
|20,2188
|% -0,08
|
|Sterlin
|22,7331
|22,8471
|% -0,57
|
|Frank
|20,3278
|20,4502
|% -0,14
|
|Riyal
|5,0094
|5,0345
|% 0,10
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.836
|-20,45
|
|Altın Gr.
|1.113
|1.113
|-10,50
|
|Cumhuriyet
|7.633
|7.748
|42,00
|
|Tam
|7.561
|7.624
|-94,00
|
|Yarım
|3.694
|3.731
|-45,00
|
|Çeyrek
|1.847
|1.865
|-23,00
|
|Gümüş.Ons
|21,51
|21,54
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|13,07
|13,09
|-0,16
|
|B. Petrol
|84,53
|84,53
|-1,05
|
Seans Raporu
11:49
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12:03
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12:03XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 395, 52 artarak (% 9.82 ) 4, 424
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12:03
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