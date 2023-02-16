***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.02.2023 14:47
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 15.02.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.9792 TL dir. 15.02.2023 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 15.02.2023 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114313
BIST
16:035.101
En Yüksek
|Değişim
|: 3,05%
|| 150,77
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
4.943
16:0318,8470
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0015
|Açılış
|: 19,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
16:0320,1906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0324
|Açılış
|: 20,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,2803
En Düşük
20,1197
16:031.114,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,49
|Açılış
|: 1.114,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,36
En Düşük
1.111,32
BIST En Aktif Hisseler16:01
|OYAKC
|30,14
|215.075.505
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|18.802.530
|% 10,00
|
|KRDMA
|19,05
|559.390.854
|% 9,99
|
|SAMAT
|20,58
|35.752.163
|% 9,99
|
|NIBAS
|19,04
|9.803.944
|% 9,99
|
|LIDER
|108,00
|49.775.153
|% -10,00
|
|EMNIS
|40,06
|321.488
|% -9,98
|
|FLAP
|9,85
|185.725.280
|% -9,96
|
|EPLAS
|37,28
|29.700.518
|% -9,95
|
|HATEK
|8,42
|25.440.638
|% -9,95
|
|THYAO
|143,40
|7.366.278.124
|% 2,50
|
|EREGL
|44,14
|6.200.084.318
|% 6,82
|
|TUPRS
|632,30
|4.577.975.579
|% 9,98
|
|SISE
|45,48
|3.276.898.019
|% 6,51
|
|ASELS
|58,75
|3.222.551.628
|% 0,95
|
|AKBNK
|16,49
|3.191.823.072
|% 1,98
|
|YKBNK
|9,40
|1.638.145.654
|% 5,15
|
|KRDMD
|19,23
|3.005.463.289
|% 9,95
|
|EKGYO
|7,55
|1.106.936.368
|% 4,86
|
|EREGL
|44,14
|6.200.084.318
|% 6,82
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8431
|18,8470
|% -0,01
|
|Euro
|20,1850
|20,1906
|% 0,16
|
|Sterlin
|22,6152
|22,7286
|% 0,03
|
|Frank
|20,3370
|20,4595
|% 0,10
|
|Riyal
|5,0098
|5,0349
|% 0,01
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|1,35
|
|Altın Gr.
|1.114
|1.114
|0,06
|
|Cumhuriyet
|7.534
|7.648
|17,00
|
|Tam
|7.583
|7.634
|-1,00
|
|Yarım
|3.705
|3.735
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.852
|1.868
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,61
|21,63
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|13,07
|13,09
|-0,04
|
|B. Petrol
|85,38
|85,38
|0,00
|
Seans Raporu
16:01
daha fazla
-
16:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 216, 6 artarak (% 3.95 ) 5, 698
-
16:14XU100
Endeks 5, 093 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 87 üstünde . İşlem hacmi 71, 791.00 milyon TL de
-
16:13DOGUB
Yüzde 6.78 oranında artışla 12.29 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 340, 044 adet işlem
-
16:12SARKY
Yüzde 5.92 oranında artışla 29.70 lira fiyatla işlem gören hissede 963, 483 adet işlem
-
16:11KRDMA
Yüzde 9.99 oranında artışla 19.05 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 557, 924 adet işlem