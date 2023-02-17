***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.02.2023 11:58
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 16.02.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.9747 TL dir. 16.02.2023 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 16.02.2023 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114753
BIST
11:545.046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 37,35
|Açılış
|: 4.938
|
|Önceki Kapanış
|: 5.009
|
5.082
En Düşük
4.897
11:5418,8665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0192
|Açılış
|: 19,0930
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1170
|
18,9660
En Düşük
18,8256
11:5420,0814
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0676
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4100
|
20,3206
En Düşük
20,0272
11:541.104,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -8,88
|Açılış
|: 1.104,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,07
|
1.116,96
En Düşük
1.103,07
BIST En Aktif Hisseler11:52
|CMBTN
|674,30
|54.648.104
|% 10,00
|
|NIBAS
|20,94
|76.689.233
|% 9,98
|
|PNLSN
|39,50
|46.003.238
|% 9,97
|
|OYAKC
|33,14
|1.051.712.821
|% 9,95
|
|NUHCM
|151,60
|77.626.285
|% 9,93
|
|KOZAL
|27,00
|1.285.840.621
|% -94,86
|
|LIDER
|97,20
|19.701.721
|% -10,00
|
|HATEK
|7,58
|28.100.116
|% -9,98
|
|BVSAN
|40,84
|741.149.355
|% -9,96
|
|MACKO
|53,45
|126.164.648
|% -9,94
|
|THYAO
|141,70
|1.881.486.993
|% 1,21
|
|TUPRS
|627,80
|1.879.659.992
|% -0,41
|
|KRDMD
|19,23
|1.835.581.441
|% 0,00
|
|EREGL
|43,56
|1.625.880.981
|% -2,11
|
|KOZAL
|27,00
|1.285.840.621
|% -94,86
|
|KRDMD
|19,23
|1.835.581.441
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,13
|459.078.591
|% 0,11
|
|KOZAL
|27,00
|1.285.840.621
|% -94,86
|
|AKBNK
|16,21
|775.527.086
|% 0,68
|
|EKGYO
|7,41
|335.516.351
|% 1,37
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8610
|18,8672
|% 0,11
|
|Euro
|20,0655
|20,0733
|% -0,38
|
|Sterlin
|22,4342
|22,5467
|% -0,43
|
|Frank
|20,1711
|20,2926
|% -0,53
|
|Riyal
|5,0145
|5,0396
|% 0,10
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|-14,79
|
|Altın Gr.
|1.103
|1.103
|-9,72
|
|Cumhuriyet
|7.521
|7.635
|4,00
|
|Tam
|7.498
|7.557
|-99,00
|
|Yarım
|3.663
|3.698
|-48,00
|
|Çeyrek
|1.832
|1.849
|-24,00
|
|Gümüş.Ons
|21,24
|21,27
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|12,87
|12,89
|-0,20
|
|B. Petrol
|83,52
|83,52
|-1,62
|
Seans Raporu
11:52
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