***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.03.2023 16:49
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 02.03.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.9911 TL dir. 02.03.2023 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 02.03.2023 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1119854
BIST
18:055.212
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -49,03
|Açılış
|: 5.245
|
|Önceki Kapanış
|: 5.261
|
5.298
En Düşük
5.054
18:0518,8990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0073
|Açılış
|: 19,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1350
|
18,9264
En Düşük
18,6736
18:0520,0975
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0707
|Açılış
|: 20,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2600
|
20,1213
En Düşük
19,8200
18:051.127,70
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 11,89
|Açılış
|: 1.127,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.115,81
|
1.127,94
En Düşük
1.104,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SILVR
|16,28
|137.784.218
|% 10,00
|
|RAYSG
|21,56
|14.512.661
|% 10,00
|
|EUKYO
|4,40
|8.284.392
|% 10,00
|
|PSDTC
|34,10
|19.089.133
|% 10,00
|
|PSDTC
|34,10
|19.089.133
|% 10,00
|
|ULUSE
|269,20
|155.645.466
|% -10,00
|
|ATSYH
|89,30
|2.458.943
|% -9,98
|
|KRONT
|72,90
|97.086.564
|% -9,94
|
|DOHOL
|9,17
|1.050.320.473
|% -7,84
|
|LIDER
|100,50
|35.374.463
|% -7,80
|
|TOASO
|195,00
|6.224.665.767
|% 6,85
|
|EREGL
|43,98
|5.707.834.062
|% 0,73
|
|THYAO
|138,70
|5.521.445.729
|% -2,32
|
|OYAKC
|48,20
|4.915.564.415
|% 4,24
|
|TUPRS
|610,50
|4.477.265.116
|% 1,31
|
|EKGYO
|8,09
|2.842.823.595
|% 0,12
|
|YKBNK
|9,86
|2.739.614.351
|% -2,57
|
|AKBNK
|17,41
|3.496.792.907
|% -1,86
|
|ISCTR
|11,79
|2.338.257.467
|% -1,59
|
|KRDMD
|21,02
|3.940.811.441
|% -2,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8926
|18,8990
|% 0,04
|
|Euro
|20,0855
|20,0975
|% 0,35
|
|Sterlin
|22,6843
|22,7981
|% 0,77
|
|Frank
|20,1032
|20,2243
|% 0,63
|
|Riyal
|5,0194
|5,0446
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.855
|18,27
|
|Altın Gr.
|1.127
|1.127
|11,59
|
|Cumhuriyet
|7.582
|7.697
|45,00
|
|Tam
|7.655
|7.722
|79,00
|
|Yarım
|3.740
|3.779
|39,00
|
|Çeyrek
|1.870
|1.889
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|21,22
|21,24
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|12,90
|12,91
|0,19
|
|B. Petrol
|85,83
|85,83
|1,08
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57VANGD
Yüzde -5.56 oranında düşüşle 7.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 996, 947 adet işlem
-
17:56MERKO
Yüzde -5.68 oranında düşüşle 5.98 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 120, 733 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -101, 26 kaybederek (% -1.75 ) 5, 687
-
17:55XU100
Endeks 5, 176 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 62 altında . İşlem hacmi 87, 042.00 milyon TL de
-
17:55DESA
Yüzde -4.74 oranında düşüşle 55.30 lira fiyatla işlem gören hissede 295, 279 adet işlem