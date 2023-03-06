***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.03.2023 16:14
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 03.03.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.9890 TL dir. 03.03.2023 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 03.03.2023 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120429
BIST
18:055.392
En Yüksek
|Değişim
|: 3,45%
|| 179,93
|Açılış
|: 5.244
|
|Önceki Kapanış
|: 5.212
|
5.428
En Düşük
5.222
18:0518,9147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0194
|Açılış
|: 19,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1400
|
18,9533
En Düşük
18,8123
18:0520,2077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0352
|Açılış
|: 20,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3350
|
20,3097
En Düşük
20,0406
18:051.119,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,39
|Açılış
|: 1.119,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121,79
|
1.124,67
En Düşük
1.117,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BVSAN
|46,20
|59.504.609
|% 10,00
|
|KRGYO
|9,13
|24.175.515
|% 10,00
|
|ASTOR
|44,32
|2.237.490.861
|% 9,98
|
|MARKA
|5,51
|9.035.906
|% 9,98
|
|UZERB
|234,80
|3.489.829
|% 9,98
|
|ULUSE
|242,30
|496.300.986
|% -9,99
|
|KMPUR
|106,60
|342.190.729
|% -6,98
|
|SELGD
|6,60
|6.082.347
|% -5,58
|
|BASCM
|5,70
|1.453.094
|% -5,00
|
|KGYO
|31,58
|40.902.121
|% -4,30
|
|EREGL
|44,40
|9.703.700.618
|% 0,95
|
|THYAO
|142,40
|5.336.829.996
|% 2,67
|
|AKBNK
|18,75
|5.151.822.968
|% 7,70
|
|YKBNK
|10,74
|4.850.040.477
|% 8,92
|
|TUPRS
|622,40
|4.686.069.028
|% 1,95
|
|YKBNK
|10,74
|4.850.040.477
|% 8,92
|
|EKGYO
|8,35
|2.561.041.118
|% 3,21
|
|AKBNK
|18,75
|5.151.822.968
|% 7,70
|
|ISCTR
|12,96
|3.407.284.481
|% 9,92
|
|EREGL
|44,40
|9.703.700.618
|% 0,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8300
|18,9147
|% 0,10
|
|Euro
|20,1095
|20,2077
|% 0,17
|
|Sterlin
|22,6021
|22,7155
|% -0,18
|
|Frank
|20,1730
|20,2945
|% -0,11
|
|Riyal
|5,0103
|5,0354
|% -0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|-0,76
|
|Altın Gr.
|1.119
|1.119
|-2,80
|
|Cumhuriyet
|7.600
|7.715
|-13,00
|
|Tam
|7.595
|7.671
|-8,00
|
|Yarım
|3.710
|3.754
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.855
|1.877
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,04
|21,06
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,76
|12,77
|-0,01
|
|B. Petrol
|86,25
|86,25
|0,42
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DURDO
Yüzde 7.98 oranında artışla 50.75 lira fiyatla işlem gören hissede 991, 024 adet işlem
-
17:57NTGAZ
Yüzde 9.98 oranında artışla 35.28 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 866, 586 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 196, 2 artarak (% 3.42 ) 5, 929
-
17:56XU100
Endeks 5, 374 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 11 üstünde . İşlem hacmi 90, 818.00 milyon TL de
-
17:56GARAN
Yüzde 7.04 oranında artışla 25.56 lira fiyatla işlem gören hissede 83, 862, 316 adet işlem