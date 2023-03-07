***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.03.2023 14:32
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 06.03.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.9973 TL dir. 06.03.2023 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 06.03.2023 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120982
BIST
18:055.382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -10,41
|Açılış
|: 5.439
|
|Önceki Kapanış
|: 5.392
|
5.498
En Düşük
5.377
18:0518,9248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0295
|Açılış
|: 19,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1050
|
18,9577
En Düşük
18,8123
18:0519,9753
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -0,1972
|Açılış
|: 20,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
20,3201
En Düşük
19,9389
18:051.103,74
En Yüksek
|Değişim
|: -1,61%
|| -18,05
|Açılış
|: 1.103,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121,79
|
1.126,08
En Düşük
1.102,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BLCYT
|14,85
|93.555.680
|% 10,00
|
|GRNYO
|4,40
|8.958.192
|% 10,00
|
|SEGYO
|2,53
|187.583.899
|% 10,00
|
|SOKE
|15,62
|495.085.254
|% 10,00
|
|MNDRS
|8,81
|17.650.932
|% 9,99
|
|PCILT
|32,04
|170.592.888
|% -10,00
|
|ULUSE
|218,10
|701.183.287
|% -9,99
|
|UZERB
|211,40
|3.182.590
|% -9,97
|
|NATEN
|152,20
|259.108.438
|% -9,89
|
|ISDMR
|47,70
|1.747.028.633
|% -8,09
|
|EREGL
|44,32
|7.177.620.098
|% -0,18
|
|THYAO
|141,00
|5.855.975.112
|% -0,98
|
|ASTOR
|48,74
|5.764.208.442
|% 9,97
|
|ISCTR
|12,98
|5.167.736.776
|% 0,15
|
|AKBNK
|18,62
|4.691.464.107
|% -0,69
|
|YKBNK
|10,71
|4.605.783.974
|% -0,28
|
|ISCTR
|12,98
|5.167.736.776
|% 0,15
|
|SKBNK
|2,60
|812.066.766
|% 1,56
|
|AKBNK
|18,62
|4.691.464.107
|% -0,69
|
|EKGYO
|8,10
|1.762.490.332
|% -2,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9174
|18,9229
|% 0,15
|
|Euro
|19,9706
|19,9763
|% -0,97
|
|Sterlin
|22,3170
|22,4290
|% -1,44
|
|Frank
|20,0096
|20,1302
|% -0,92
|
|Riyal
|5,0258
|5,0510
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|-31,82
|
|Altın Gr.
|1.105
|1.105
|-16,98
|
|Cumhuriyet
|7.554
|7.668
|-47,00
|
|Tam
|7.513
|7.596
|-83,00
|
|Yarım
|3.670
|3.717
|-40,00
|
|Çeyrek
|1.835
|1.858
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|20,04
|20,07
|-0,97
|
|Gümüş Gr.
|12,20
|12,22
|-0,56
|
|B. Petrol
|82,91
|82,91
|-3,27
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ANGEN
Yüzde 4.16 oranında artışla 31.04 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 916, 325 adet işlem
-
17:58FORMT
Yüzde 9.80 oranında artışla 2.24 lira fiyatla işlem gören hissede 51, 639, 494 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 06 kaybederek (% 0.00 ) 5, 951
-
17:57XU100
Endeks 5, 396 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 06 üstünde . İşlem hacmi 87, 290.00 milyon TL de
-
17:57DERIM
Yüzde 9.91 oranında artışla 9.87 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 017, 207 adet işlem