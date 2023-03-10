***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.03.2023 15:55
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 09.03.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.0042 TL dir. 09.03.2023 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 09.03.2023 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122736
BIST
17:465.395
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -51,08
|Açılış
|: 5.397
|
|Önceki Kapanış
|: 5.446
|
5.454
En Düşük
5.376
17:4618,9647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0121
|Açılış
|: 19,1780
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1700
|
19,0436
En Düşük
18,7375
17:4620,2506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1801
|Açılış
|: 20,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2600
|
20,2616
En Düşük
19,8223
17:461.132,91
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 17,11
|Açılış
|: 1.132,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.115,80
|
1.133,35
En Düşük
1.103,47
BIST En Aktif Hisseler17:44
|ERCB
|126,50
|307.551.988
|% 10,00
|
|UFUK
|65,45
|7.002.143
|% 10,00
|
|BVSAN
|54,75
|406.953.299
|% 9,98
|
|MARKA
|8,05
|28.727.366
|% 9,97
|
|AVTUR
|3,64
|5.875.596
|% 9,97
|
|CANTE
|66,35
|439.720.167
|% -9,97
|
|EMKEL
|9,32
|433.790.406
|% -9,95
|
|BALAT
|16,52
|1.920.030
|% -9,92
|
|MERCN
|32,74
|101.580.910
|% -9,51
|
|COSMO
|88,00
|2.776.455
|% -9,00
|
|EREGL
|40,84
|6.687.502.658
|% -4,98
|
|ISCTR
|14,57
|6.565.257.068
|% 2,61
|
|ASTOR
|52,65
|5.049.356.003
|% 7,45
|
|AKBNK
|19,74
|4.563.557.456
|% -0,35
|
|YKBNK
|11,81
|4.278.294.569
|% 0,68
|
|ISCTR
|14,57
|6.565.257.068
|% 2,61
|
|YKBNK
|11,81
|4.278.294.569
|% 0,68
|
|ADESE
|1,66
|382.131.888
|% 5,06
|
|AKBNK
|19,74
|4.563.557.456
|% -0,35
|
|EREGL
|40,84
|6.687.502.658
|% -4,98
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9487
|18,9755
|% 0,12
|
|Euro
|20,2351
|20,2434
|% 0,86
|
|Sterlin
|22,8142
|22,9286
|% 1,26
|
|Frank
|20,5474
|20,6712
|% 1,64
|
|Riyal
|5,0343
|5,0595
|% 0,01
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|27,59
|
|Altın Gr.
|1.127
|1.127
|11,00
|
|Cumhuriyet
|7.592
|7.706
|71,00
|
|Tam
|7.637
|7.695
|65,00
|
|Yarım
|3.731
|3.765
|31,00
|
|Çeyrek
|1.866
|1.883
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|20,60
|20,63
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|12,50
|12,51
|0,28
|
|B. Petrol
|81,59
|81,59
|0,00
|
Seans Raporu
17:44
daha fazla
-
17:58CANTE
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 66.35 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 193, 045 adet işlem
-
17:57RAYSG
Yüzde -4.67 oranında düşüşle 20.00 lira fiyatla işlem gören hissede 391, 561 adet işlem
-
17:56UNLU
Yüzde -4.52 oranında düşüşle 9.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 782, 704 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 5, 381 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 2 altında . İşlem hacmi 79, 266.00 milyon TL de
-
17:54TUKAS
Yüzde -4.64 oranında düşüşle 19.74 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 314, 314 adet işlem