***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.03.2023 14:22
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 22.03.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.0136 TL dir. 22.03.2023 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 22.03.2023 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127323
BIST
17:175.015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 13,74
|Açılış
|: 4.997
|
|Önceki Kapanış
|: 5.001
|
5.051
En Düşük
4.984
17:1719,0445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0058
|Açılış
|: 19,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3280
|
19,1962
En Düşük
18,9954
17:1720,7753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1011
|Açılış
|: 20,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,8100
|
20,9651
En Düşük
20,6194
17:171.211,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 6,28
|Açılış
|: 1.211,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.205,55
|
1.220,33
En Düşük
1.201,15
BIST En Aktif Hisseler17:16
|DURDO
|52,80
|24.425.120
|% 10,00
|
|MMCAS
|6,05
|1.307.667
|% 10,00
|
|DGGYO
|38,10
|97.876.858
|% 9,99
|
|SMART
|8,71
|30.233.657
|% 9,97
|
|AKFYE
|17,33
|13.733.817
|% 9,96
|
|PAMEL
|311,10
|19.397.354
|% -9,98
|
|ANELE
|5,02
|244.543.955
|% -9,87
|
|PKENT
|126,10
|223.494.113
|% -8,76
|
|EMKEL
|11,66
|67.689.613
|% -8,62
|
|GEREL
|13,29
|187.725.551
|% -7,64
|
|ASTOR
|61,10
|5.588.456.243
|% 0,99
|
|EREGL
|37,10
|4.999.229.508
|% 0,00
|
|OYAKC
|40,86
|4.826.225.972
|% 6,68
|
|KRDMD
|19,86
|3.032.824.570
|% 1,69
|
|KOZAL
|20,78
|2.464.245.330
|% 3,18
|
|EKGYO
|6,98
|1.458.460.763
|% 3,87
|
|KRDMD
|19,86
|3.032.824.570
|% 1,69
|
|EREGL
|37,10
|4.999.229.508
|% 0,00
|
|ISCTR
|13,67
|1.711.296.314
|% -0,22
|
|KOZAL
|20,78
|2.464.245.330
|% 3,18
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0410
|19,0446
|% 0,03
|
|Euro
|20,7616
|20,7700
|% 0,46
|
|Sterlin
|23,3577
|23,4748
|% 0,30
|
|Frank
|20,7126
|20,8374
|% 0,17
|
|Riyal
|5,0541
|5,0794
|% -0,01
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.983
|1.983
|13,36
|
|Altın Gr.
|1.213
|1.213
|7,20
|
|Cumhuriyet
|8.177
|8.301
|140,00
|
|Tam
|8.181
|8.277
|17,00
|
|Yarım
|4.011
|4.050
|8,00
|
|Çeyrek
|2.005
|2.025
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,09
|23,12
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|14,10
|14,12
|0,05
|
|B. Petrol
|77,15
|77,15
|0,46
|
Seans Raporu
17:16
daha fazla
-
17:31NUHCM
Yüzde 6.23 oranında artışla 153.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 936, 310 adet işlem
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17:30YAPRK
Yüzde 9.92 oranında artışla 50.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 383, 977 adet işlem
-
17:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, AKSEN, ARCLK
-
17:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 66 artarak (% 0.28 ) 4, 517
-
17:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DGGYO, IDEAS, ALKA, YAPRK, MMCAS, DURDO, ONCSM, INVES, AKFYE, SMART