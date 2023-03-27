***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 27.03.2023 tarihli toplantısında,Şirketimizin 22 Mart 2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyeliklerine 31 Mart 2024 tarihine kadar görev yapmak üzere seçilen İzlem Erdem, Önder Topal, Volkan Kublay, Şule Işınsu Özmen, Bora Oruç, Hakan Gökhan ve Cansel Nuray Aksoy arasında yapılan görev bölümünde Yönetim Kurulu Başkanlığı'na İzlem Erdem'in, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Önder Topal'ın seçilmelerine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128136BIST