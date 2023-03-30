***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.03.2023 15:56
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 29.03.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.6780 TL dir. 29.03.2023 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 29.03.2023 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129762
BIST
16:284.957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 14,04
|Açılış
|: 4.926
|
|Önceki Kapanış
|: 4.943
|
5.000
En Düşük
4.909
16:2819,1710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0509
|Açılış
|: 19,3880
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,2148
En Düşük
19,1200
16:2820,9994
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,2409
|Açılış
|: 21,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0100
|
21,0108
En Düşük
20,7260
16:281.212,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 4,03
|Açılış
|: 1.212,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.208,68
|
1.217,45
En Düşük
1.203,94
BIST En Aktif Hisseler16:28
|EKSUN
|78,65
|9.239.330
|% 10,00
|
|ELITE
|31,02
|22.260.074
|% 10,00
|
|UZERB
|201,30
|1.608.991
|% 10,00
|
|BVSAN
|73,20
|595.855.481
|% 9,99
|
|SDTTR
|134,30
|607.587.714
|% 9,99
|
|DGGYO
|47,70
|310.548.071
|% -10,00
|
|PAMEL
|230,90
|95.023.469
|% -9,34
|
|MMCAS
|5,29
|258.000
|% -8,00
|
|DESPC
|17,76
|24.249.780
|% -5,68
|
|DGATE
|15,18
|16.030.023
|% -4,83
|
|AKFYE
|19,38
|4.832.096.492
|% -4,72
|
|ISCTR
|13,76
|2.579.954.477
|% 1,85
|
|ASTOR
|54,15
|2.457.803.737
|% 0,56
|
|EREGL
|36,30
|2.024.213.441
|% -0,06
|
|THYAO
|123,70
|2.009.186.889
|% -0,72
|
|AKFYE
|19,38
|4.832.096.492
|% -4,72
|
|ISCTR
|13,76
|2.579.954.477
|% 1,85
|
|YKBNK
|10,12
|1.437.719.100
|% 0,50
|
|SKBNK
|2,38
|314.650.021
|% 8,18
|
|EKGYO
|6,54
|703.626.666
|% 0,93
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1654
|19,1711
|% 0,27
|
|Euro
|20,9755
|21,0037
|% 1,18
|
|Sterlin
|23,6291
|23,7476
|% 0,56
|
|Frank
|20,8991
|21,0250
|% 0,71
|
|Riyal
|5,0888
|5,1144
|% 0,17
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.967
|1.967
|2,24
|
|Altın Gr.
|1.213
|1.214
|4,99
|
|Cumhuriyet
|8.164
|8.288
|7,00
|
|Tam
|8.184
|8.268
|-8,00
|
|Yarım
|4.012
|4.046
|-4,00
|
|Çeyrek
|2.006
|2.023
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,60
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|14,55
|14,57
|0,21
|
|B. Petrol
|78,12
|78,12
|0,53
|
Seans Raporu
16:28
daha fazla
-
16:41XU100
Endeks 4, 953 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 19 üstünde . İşlem hacmi 37, 499.00 milyon TL de
-
16:41DMSAS
Yüzde 9.97 oranında artışla 8.71 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 987, 121 adet işlem
-
16:39TDGYO
Yüzde 8.33 oranında artışla 4.81 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 527, 789 adet işlem
-
16:38HEDEF
Yüzde 7.66 oranında artışla 19.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 298, 251 adet işlem
-
16:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, SDTTR, BVSAN, ELITE, PCILT, FLAP, NETAS, KRGYO, GOKNR, BEYAZ