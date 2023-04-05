***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.04.2023 14:23
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 04.04.2023.tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.6825 TL dir. 04.04.2023 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 04.04.2023 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131973
BIST
18:054.920
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -64,24
|Açılış
|: 4.997
|
|Önceki Kapanış
|: 4.984
|
5.029
En Düşük
4.920
18:0519,2581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0451
|Açılış
|: 19,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6450
|
19,2675
En Düşük
19,2018
18:0521,1530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0942
|Açılış
|: 21,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4000
|
21,2404
En Düşük
21,0407
18:051.250,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,70
|Açılış
|: 1.250,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.248,78
|
1.257,73
En Düşük
1.244,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALFAS
|312,40
|728.516.344
|% 10,00
|
|AKFYE
|16,63
|2.298.984.935
|% 9,99
|
|NATEN
|148,80
|203.008.620
|% 9,98
|
|SEKUR
|17,20
|18.717.794
|% 9,97
|
|EUREN
|11,36
|494.093.918
|% 9,97
|
|DGGYO
|36,00
|18.821.048
|% -10,00
|
|DOGUB
|19,98
|62.620.952
|% -10,00
|
|ONCSM
|143,50
|124.075.778
|% -9,63
|
|GEREL
|17,96
|521.202.851
|% -9,11
|
|EKSUN
|78,05
|4.754.575.177
|% -8,87
|
|EKSUN
|78,05
|4.754.575.177
|% -8,87
|
|THYAO
|125,30
|4.319.837.027
|% -2,19
|
|ASTOR
|57,00
|3.926.229.901
|% 6,24
|
|EREGL
|35,42
|2.738.887.471
|% -1,50
|
|KOZAL
|21,28
|2.502.266.528
|% -0,56
|
|EKGYO
|6,38
|1.032.132.705
|% -2,60
|
|ISCTR
|12,10
|1.920.184.028
|% -2,58
|
|AKFYE
|16,63
|2.298.984.935
|% 9,99
|
|YKBNK
|9,62
|1.191.292.919
|% -2,04
|
|KOZAL
|21,28
|2.502.266.528
|% -0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2444
|19,2581
|% 0,23
|
|Euro
|21,1068
|21,1530
|% 0,45
|
|Sterlin
|23,9193
|24,0392
|% -0,15
|
|Frank
|21,1894
|21,3171
|% 0,30
|
|Riyal
|5,1151
|5,1408
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.019
|2.019
|-1,32
|
|Altın Gr.
|1.249
|1.249
|-0,02
|
|Cumhuriyet
|8.467
|8.595
|108,00
|
|Tam
|8.484
|8.560
|-22,00
|
|Yarım
|4.143
|4.189
|-10,00
|
|Çeyrek
|2.072
|2.094
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,90
|24,92
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|15,38
|15,40
|-0,06
|
|B. Petrol
|84,70
|84,70
|-0,24
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59SELGD
Yüzde -5.76 oranında düşüşle 6.22 lira fiyatla işlem gören hissede 922, 400 adet işlem
-
17:58YKSLN
Yüzde -4.78 oranında düşüşle 10.35 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 709, 564 adet işlem
-
17:57KARTN
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 70.30 lira fiyatla işlem gören hissede 343, 762 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -45, 44 kaybederek (% -1.01 ) 4, 448
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUKYO, KIMMR, YAYLA, EUYO, IHAAS, VANGD, COSMO, ALFAS, AKFYE, SEKUR