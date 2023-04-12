***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.04.2023 12:06
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 11.04.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.6940 TL dir. 11.04.2023 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 11.04.2023 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136731
BIST
14:335.169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 44,55
|Açılış
|: 5.128
|
|Önceki Kapanış
|: 5.124
|
5.174
En Düşük
5.121
14:3319,3231
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0387
|Açılış
|: 19,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6650
|
19,3273
En Düşük
19,2721
14:3321,1095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0823
|Açılış
|: 21,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4500
|
21,1655
En Düşük
20,9931
14:331.248,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 5,09
|Açılış
|: 1.248,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.243,18
|
1.254,45
En Düşük
1.241,71
BIST En Aktif Hisseler14:33
|BURVA
|33,66
|20.126.726
|% 10,00
|
|KRGYO
|18,26
|14.565.576
|% 10,00
|
|MARKA
|23,98
|10.724.911
|% 10,00
|
|ATSYH
|107,80
|5.125.839
|% 10,00
|
|EDIP
|8,59
|30.729.388
|% 9,99
|
|HEDEF
|22,04
|59.676.330
|% -6,77
|
|ONCSM
|112,90
|122.892.528
|% -5,92
|
|AVHOL
|16,19
|45.769.212
|% -4,76
|
|GESAN
|80,75
|1.065.314.451
|% -4,44
|
|YYAPI
|2,97
|110.926.263
|% -3,57
|
|THYAO
|135,20
|3.147.670.604
|% 1,65
|
|ASELS
|54,90
|1.725.523.559
|% 2,62
|
|KOZAL
|22,50
|1.559.505.198
|% 0,81
|
|EREGL
|36,38
|1.511.804.811
|% 0,50
|
|SISE
|44,66
|1.250.942.856
|% 1,41
|
|ZOREN
|5,55
|681.811.516
|% 3,54
|
|EKGYO
|7,13
|878.606.334
|% 1,26
|
|ISCTR
|12,27
|1.107.907.449
|% 0,99
|
|SKBNK
|2,59
|205.702.139
|% 1,17
|
|KOZAL
|22,50
|1.559.505.198
|% 0,81
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3068
|19,3231
|% 0,20
|
|Euro
|21,1012
|21,1095
|% 0,39
|
|Sterlin
|23,8983
|24,0182
|% -0,03
|
|Frank
|21,3397
|21,4682
|% 0,28
|
|Riyal
|5,1337
|5,1595
|% 0,10
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.009
|2.009
|5,73
|
|Altın Gr.
|1.248
|1.248
|4,60
|
|Cumhuriyet
|8.522
|8.651
|36,00
|
|Tam
|8.567
|8.622
|5,00
|
|Yarım
|4.184
|4.219
|2,00
|
|Çeyrek
|2.092
|2.110
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,18
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|15,61
|15,62
|0,07
|
|B. Petrol
|85,57
|85,57
|-0,04
|
Seans Raporu
14:33
daha fazla
-
14:46MARKA
Yüzde 10.00 oranında artışla 23.98 lira fiyatla işlem gören hissede 447, 244 adet işlem
-
14:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 64, 74 artarak (% 1.15 ) 5, 706
-
14:45XU100
Endeks 5, 173 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 96 üstünde . İşlem hacmi 33, 134.00 milyon TL de
-
14:45HLGYO
Yüzde 4.34 oranında artışla 4.33 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 892, 472 adet işlem
-
14:43HUBVC
Yüzde 9.95 oranında artışla 4.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 414, 567 adet işlem