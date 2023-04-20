***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.04.2023 13:19
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 19.04.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.6950 TL dir. 19.04.2023 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 19.04.2023 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140328
BIST
12:355.012
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -48,88
|Açılış
|: 5.037
|
|Önceki Kapanış
|: 5.061
|
5.037
En Düşük
4.998
12:3519,4056
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0115
|Açılış
|: 20,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5100
|
19,4593
En Düşük
19,3740
12:3521,2794
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0340
|Açılış
|: 22,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4100
|
21,6321
En Düşük
21,2047
12:351.246,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,32
|Açılış
|: 1.246,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.244,08
|
1.250,74
En Düşük
1.241,02
BIST En Aktif Hisseler12:35
|MEPET
|5,09
|8.568.460
|% 9,94
|
|KLMSN
|20,40
|37.518.448
|% 9,91
|
|GEREL
|17,30
|22.053.096
|% 8,53
|
|AVTUR
|4,11
|5.651.640
|% 8,16
|
|FORMT
|2,79
|49.426.781
|% 7,72
|
|IMASM
|46,32
|27.221.007
|% -9,97
|
|CVKMD
|152,10
|1.742.328.101
|% -9,95
|
|VKGYO
|3,19
|93.749.075
|% -7,00
|
|GESAN
|79,20
|734.898.501
|% -6,60
|
|VAKBN
|9,72
|1.477.191.149
|% -5,63
|
|KOPOL
|37,50
|2.216.529.008
|% -4,82
|
|HALKB
|12,45
|2.014.968.926
|% -0,80
|
|CVKMD
|152,10
|1.742.328.101
|% -9,95
|
|VAKBN
|9,72
|1.477.191.149
|% -5,63
|
|GARAN
|28,14
|941.316.297
|% -4,61
|
|HALKB
|12,45
|2.014.968.926
|% -0,80
|
|VAKBN
|9,72
|1.477.191.149
|% -5,63
|
|ISCTR
|11,86
|869.844.431
|% -3,50
|
|YKBNK
|10,17
|703.792.448
|% -3,14
|
|METRO
|1,86
|120.452.857
|% 3,33
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4018
|19,4056
|% 0,06
|
|Euro
|21,2756
|21,2794
|% 0,16
|
|Sterlin
|24,0055
|24,1259
|% -0,19
|
|Frank
|21,5537
|21,6836
|% 0,13
|
|Riyal
|5,1580
|5,1839
|% 0,03
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.998
|1.998
|2,93
|
|Altın Gr.
|1.247
|1.247
|3,19
|
|Cumhuriyet
|8.945
|9.080
|21,00
|
|Tam
|8.959
|9.099
|-66,00
|
|Yarım
|4.376
|4.445
|-42,00
|
|Çeyrek
|2.188
|2.236
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|25,24
|25,26
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|15,77
|15,79
|0,00
|
|B. Petrol
|81,86
|81,86
|-1,26
|
Seans Raporu
12:35
daha fazla
-
15:41
GEREL, FORMT, KIMMR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:41
CVKMD, VAKBN, PKART değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:26
EKIZ, KIMMR, UMPAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:15VKGYO
Yüzde -7.00 oranında düşüşle 3.19 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 008, 456 adet işlem
-
15:11
EKIZ, GEREL, KLMSN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında