***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.04.2023 14:06
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 25.04.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.7075 TL dir. 25.04.2023 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 25.04.2023 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141136
BIST
15:414.782
En Yüksek
|Değişim
|: -2,23%
|| -109,07
|Açılış
|: 4.886
|
|Önceki Kapanış
|: 4.891
|
4.901
En Düşük
4.781
15:4119,4278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0028
|Açılış
|: 20,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
19,4925
En Düşük
19,4034
15:4121,4811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1686
|Açılış
|: 22,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3600
|
21,5213
En Düşük
21,2731
15:411.247,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,18
|Açılış
|: 1.247,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.247,10
|
1.251,82
En Düşük
1.243,82
BIST En Aktif Hisseler15:41
|IHAAS
|173,30
|32.380.902
|% 9,96
|
|MIPAZ
|8,11
|28.861.248
|% 9,89
|
|BURCE
|78,15
|108.118.862
|% 9,30
|
|BURVA
|37,72
|59.602.007
|% 7,96
|
|KRGYO
|20,74
|18.363.602
|% 7,46
|
|PSDTC
|31,08
|10.726.967
|% -16,45
|
|PSDTC
|31,08
|10.726.967
|% -16,45
|
|PSDTC
|31,08
|10.726.967
|% -16,45
|
|PSDTC
|31,08
|10.726.967
|% -16,45
|
|IMASM
|33,80
|177.815.244
|% -9,96
|
|THYAO
|130,00
|2.514.327.038
|% -2,77
|
|KOPOL
|43,44
|2.015.142.391
|% -2,03
|
|EREGL
|33,26
|1.793.050.338
|% -2,63
|
|KOZAL
|20,28
|1.360.866.993
|% -3,61
|
|ASTOR
|49,14
|1.355.938.828
|% 0,45
|
|EKGYO
|6,29
|494.772.605
|% -2,02
|
|ISCTR
|11,27
|836.284.264
|% -1,40
|
|YKBNK
|9,81
|666.136.302
|% -0,91
|
|KOZAL
|20,28
|1.360.866.993
|% -3,61
|
|KRDMD
|16,10
|1.074.472.644
|% -5,07
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4232
|19,4278
|% 0,01
|
|Euro
|21,4691
|21,4811
|% 0,79
|
|Sterlin
|24,1494
|24,2705
|% 0,48
|
|Frank
|21,7650
|21,8961
|% 0,35
|
|Riyal
|5,1635
|5,1894
|% 0,01
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.997
|1.997
|-0,51
|
|Altın Gr.
|1.248
|1.249
|1,50
|
|Cumhuriyet
|9.035
|9.172
|45,00
|
|Tam
|9.125
|9.303
|14,00
|
|Yarım
|4.454
|4.542
|7,00
|
|Çeyrek
|2.234
|2.288
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|24,92
|24,94
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|15,62
|15,64
|0,01
|
|B. Petrol
|79,76
|79,76
|-0,83
|