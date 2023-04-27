***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.04.2023 17:03
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 26.04.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.7161 TL dir. 26.04.2023 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 26.04.2023 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141860
BIST
18:054.790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 6,13
|Açılış
|: 4.778
|
|Önceki Kapanış
|: 4.784
|
4.831
En Düşük
4.751
18:0519,4383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0297
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
19,5941
En Düşük
19,3925
18:0521,4530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0122
|Açılış
|: 22,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,8110
En Düşük
21,3743
18:051.239,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,97
|Açılış
|: 1.239,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,30
|
1.252,63
En Düşük
1.233,69
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OTTO
|100,10
|10.395.584
|% 10,00
|
|AVHOL
|14,74
|35.263.659
|% 10,00
|
|KONTR
|144,20
|940.223.401
|% 9,99
|
|IHAAS
|190,60
|57.857.024
|% 9,98
|
|ULAS
|13,11
|6.960.406
|% 9,98
|
|IMASM
|30,42
|559.210.689
|% -10,00
|
|BRSAN
|132,40
|412.538.783
|% -9,99
|
|YAYLA
|5,01
|74.116.103
|% -6,88
|
|PAGYO
|24,08
|9.415.107
|% -6,08
|
|MIPAZ
|7,63
|46.238.701
|% -5,92
|
|THYAO
|130,80
|4.138.249.771
|% 0,62
|
|KOPOL
|51,35
|3.739.975.831
|% 5,31
|
|EREGL
|32,62
|2.407.596.751
|% -0,85
|
|AKBNK
|17,00
|2.130.965.377
|% 0,83
|
|KOZAL
|19,60
|1.860.103.694
|% -2,68
|
|EKGYO
|6,21
|945.387.748
|% -0,32
|
|AKBNK
|17,00
|2.130.965.377
|% 0,83
|
|YKBNK
|9,94
|1.133.282.483
|% 1,43
|
|ISCTR
|11,30
|1.287.451.459
|% 0,80
|
|AKFYE
|13,01
|1.365.356.234
|% 6,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4327
|19,4386
|% 0,15
|
|Euro
|21,4235
|21,4517
|% 0,05
|
|Sterlin
|24,1698
|24,2911
|% 0,10
|
|Frank
|21,6147
|21,7449
|% -0,41
|
|Riyal
|5,1659
|5,1918
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.983
|1.984
|-5,87
|
|Altın Gr.
|1.239
|1.239
|-3,36
|
|Cumhuriyet
|8.997
|9.133
|-66,00
|
|Tam
|9.063
|9.259
|-43,00
|
|Yarım
|4.423
|4.527
|-15,00
|
|Çeyrek
|2.218
|2.274
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|24,82
|24,86
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|15,50
|15,52
|-0,02
|
|B. Petrol
|77,91
|77,91
|0,19
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59NETAS
Yüzde 5.86 oranında artışla 34.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 302, 811 adet işlem
-
17:58RYSAS
Yüzde 4.46 oranında artışla 31.36 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 320, 946 adet işlem
-
17:57RUBNS
Yüzde 6.87 oranında artışla 21.32 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 671, 739 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 24 artarak (% 0.16 ) 5, 263
-
17:56XU100
Endeks 4, 792 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 18 üstünde . İşlem hacmi 43, 288.00 milyon TL de