***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.05.2023 14:01
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 08.05.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.7275 TL dir. 08.05.2023 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 08.05.2023 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148603
BIST
16:344.517
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -44,57
|Açılış
|: 4.547
|
|Önceki Kapanış
|: 4.562
|
4.622
En Düşük
4.516
16:3419,5202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0184
|Açılış
|: 20,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
19,5202
En Düşük
19,4689
16:3421,3747
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0820
|Açılış
|: 22,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,4771
En Düşük
21,2827
16:341.271,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,53
|Açılış
|: 1.271,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.267,55
|
1.275,59
En Düşük
1.265,14
BIST En Aktif Hisseler16:31
|OSMEN
|72,10
|19.008.715
|% 9,99
|
|PAMEL
|176,30
|74.020.672
|% 9,98
|
|RHEAG
|3,75
|2.944.124
|% 9,97
|
|ULAS
|14,02
|6.730.010
|% 9,96
|
|BURCE
|82,90
|85.333.763
|% 9,95
|
|GRTRK
|22,70
|821.801.486
|% -9,99
|
|AVHOL
|23,46
|103.240.490
|% -9,98
|
|CWENE
|118,90
|3.056.534.237
|% -9,44
|
|SEKFK
|7,39
|40.290.990
|% -9,33
|
|NETAS
|24,06
|122.312.342
|% -9,07
|
|ISCTR
|12,11
|4.373.327.562
|% 3,42
|
|KCHOL
|85,65
|3.537.463.192
|% 6,27
|
|THYAO
|130,00
|3.073.921.250
|% -2,11
|
|CWENE
|118,90
|3.056.534.237
|% -9,44
|
|YKBNK
|10,26
|2.134.286.082
|% 3,53
|
|ISCTR
|12,11
|4.373.327.562
|% 3,42
|
|YKBNK
|10,26
|2.134.286.082
|% 3,53
|
|SKBNK
|2,25
|273.118.970
|% 0,45
|
|EKGYO
|5,48
|639.797.775
|% -1,26
|
|DOHOL
|8,93
|992.824.389
|% 0,34
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5124
|19,5165
|% 0,08
|
|Euro
|21,3710
|21,3764
|% -0,37
|
|Sterlin
|24,4908
|24,6136
|% -0,18
|
|Frank
|21,7483
|21,8793
|% -0,39
|
|Riyal
|5,1878
|5,2138
|% 0,07
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.025
|2.025
|3,82
|
|Altın Gr.
|1.271
|1.271
|3,54
|
|Cumhuriyet
|9.251
|9.391
|20,00
|
|Tam
|9.210
|9.445
|29,08
|
|Yarım
|4.555
|4.632
|16,00
|
|Çeyrek
|2.270
|2.309
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|25,48
|25,50
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|15,97
|15,99
|-0,04
|
|B. Petrol
|76,25
|76,25
|-0,76
|
Seans Raporu
16:31
daha fazla
-
16:45ULUFA
Yüzde -3.81 oranında düşüşle 5.05 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 364, 849 adet işlem
-
16:44XU100
Endeks 4, 537 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 54 altında . İşlem hacmi 45, 090.00 milyon TL de
-
16:44ASTOR
Yüzde -3.95 oranında düşüşle 42.26 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 275, 805 adet işlem
-
16:42KLGYO
Yüzde -3.87 oranında düşüşle 1.74 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 000, 815 adet işlem
-
16:41SUNTK
Yüzde -5.08 oranında düşüşle 33.28 lira fiyatla işlem gören hissede 144, 582 adet işlem