***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.05.2023 16:15
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 10.05.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.7403 TL dir. 10.05.2023 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 10.05.2023 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150435
BIST
17:484.860
En Yüksek
|Değişim
|: 8,14%
|| 365,85
|Açılış
|: 4.492
|
|Önceki Kapanış
|: 4.494
|
4.872
En Düşük
4.492
17:4819,5758
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0373
|Açılış
|: 21,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,8200
|
19,6730
En Düşük
19,5155
17:4821,3982
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0461
|Açılış
|: 23,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7500
|
21,5654
En Düşük
21,2943
17:481.270,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -4,08
|Açılış
|: 1.270,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.274,95
|
1.286,24
En Düşük
1.264,78
BIST En Aktif Hisseler17:46
|SAMAT
|23,10
|31.689.537
|% 10,00
|
|ULKER
|35,64
|522.827.470
|% 10,00
|
|HALKB
|11,33
|760.848.056
|% 10,00
|
|ALFAS
|267,40
|323.006.141
|% 10,00
|
|KRGYO
|17,82
|13.232.505
|% 10,00
|
|DURDO
|33,30
|55.847.949
|% -10,00
|
|ARSAN
|7,20
|5.692.198
|% -10,00
|
|CUSAN
|15,88
|71.053.706
|% -9,98
|
|GRTRK
|18,78
|1.098.932.420
|% -8,12
|
|GENTS
|5,34
|64.385.254
|% -6,32
|
|THYAO
|138,10
|7.204.680.572
|% 8,91
|
|ISCTR
|14,10
|5.855.008.247
|% 9,98
|
|EREGL
|31,42
|4.492.324.189
|% 6,80
|
|SISE
|40,34
|4.198.704.193
|% 9,80
|
|KCHOL
|96,60
|4.172.866.135
|% 9,96
|
|ISCTR
|14,10
|5.855.008.247
|% 9,98
|
|EKGYO
|5,93
|1.986.157.552
|% 8,81
|
|YKBNK
|11,53
|3.215.966.089
|% 9,91
|
|SKBNK
|2,42
|494.865.840
|% 8,04
|
|KOZAL
|17,37
|3.216.210.986
|% 5,98
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5653
|19,5758
|% 0,19
|
|Euro
|21,4122
|21,4173
|% -0,13
|
|Sterlin
|24,4448
|24,5674
|% -0,56
|
|Frank
|21,7918
|21,9230
|% -0,33
|
|Riyal
|5,2032
|5,2293
|% 0,21
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.020
|2.020
|-10,18
|
|Altın Gr.
|1.271
|1.272
|-3,29
|
|Cumhuriyet
|9.550
|9.656
|182,00
|
|Tam
|9.489
|9.772
|224,20
|
|Yarım
|4.652
|4.912
|176,00
|
|Çeyrek
|2.319
|2.449
|88,00
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,39
|-1,00
|
|Gümüş Gr.
|15,36
|15,38
|-0,58
|
|B. Petrol
|75,19
|75,19
|-1,22
|
Seans Raporu
17:46
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, ODAS, SASA
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 340, 5 artarak (% 8.42 ) 4, 386
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GARAN, DOHOL, ALFAS, SARKY, HLGYO, MEGAP, ISGYO, AKBNK, RYSAS, KRGYO
-
17:56
KFEIN, PRZMA, COSMO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 425, 24 artarak (% 8.54 ) 5, 407