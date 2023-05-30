***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.05.2023 14:25
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 29.05.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.7505 TL dir. 29.05.2023 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 29.05.2023 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154648
BIST
16:284.924
En Düşük
|Değişim
|: 3,27%
|| 155,73
|Açılış
|: 4.840
|
|Önceki Kapanış
|: 4.769
|
4.831
En Yüksek
4.955
16:2820,4004
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 0,3078
|Açılış
|: 20,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,4275
En Düşük
19,8420
16:2822,0735
En Yüksek
|Değişim
|: 2,32%
|| 0,5003
|Açılış
|: 22,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,0500
|
22,0735
En Düşük
21,4431
16:281.282,92
En Yüksek
|Değişim
|: 2,09%
|| 26,22
|Açılış
|: 1.282,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.256,70
|
1.287,01
En Düşük
1.239,42
BIST En Aktif Hisseler16:28
|ARSAN
|6,38
|40.638.415
|% 10,00
|
|KONYA
|3.152,00
|199.782.817
|% 10,00
|
|AVHOL
|30,80
|177.382.526
|% 10,00
|
|ELITE
|14,75
|26.256.709
|% 9,99
|
|KONKA
|33,04
|25.047.131
|% 9,99
|
|MARKA
|15,44
|124.879.412
|% -9,97
|
|ATSYH
|69,00
|1.456.412
|% -5,09
|
|VANGD
|7,23
|7.278.229
|% -3,98
|
|KLRHO
|32,30
|257.012.672
|% -3,64
|
|YONGA
|25,02
|142.813
|% -3,62
|
|THYAO
|147,50
|7.748.416.126
|% 1,03
|
|ISCTR
|11,42
|4.492.257.656
|% 7,23
|
|KCHOL
|80,30
|4.227.407.804
|% 5,38
|
|YKBNK
|10,23
|3.728.275.746
|% 9,53
|
|ASELS
|49,82
|3.567.806.441
|% 3,58
|
|ISCTR
|11,42
|4.492.257.656
|% 7,23
|
|YKBNK
|10,23
|3.728.275.746
|% 9,53
|
|ALBRK
|2,56
|681.369.033
|% 2,81
|
|EKGYO
|7,38
|1.739.936.975
|% 1,65
|
|AKBNK
|16,27
|3.461.677.645
|% 9,27
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,3958
|20,4004
|% 1,53
|
|Euro
|22,0063
|22,0735
|% 2,32
|
|Sterlin
|25,2910
|25,4179
|% 2,06
|
|Frank
|22,5089
|22,6445
|% 1,59
|
|Riyal
|5,4234
|5,4506
|% 1,39
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.955
|14,07
|
|Altın Gr.
|1.284
|1.284
|27,13
|
|Cumhuriyet
|9.006
|9.142
|47,00
|
|Tam
|8.952
|9.199
|44,33
|
|Yarım
|4.401
|4.532
|-19,00
|
|Çeyrek
|2.207
|2.259
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|23,15
|23,17
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|15,20
|15,21
|0,20
|
|B. Petrol
|74,55
|74,55
|-2,55
|
Seans Raporu
16:28
daha fazla
-
16:43ZPLIB
Yüzde 8.38 oranında artışla 49.52 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 569, 057 adet işlem
-
16:42AKBNK
Yüzde 9.47 oranında artışla 16.30 lira fiyatla işlem gören hissede 214, 871, 189 adet işlem
-
16:41TSGYO
Yüzde 7.51 oranında artışla 4.58 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 871, 315 adet işlem
-
16:40AKBNK
Yüzde 9.34 oranında artışla 16.28 lira fiyatla işlem gören hissede 214, 728, 937 adet işlem
-
16:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 142, 86 artarak (% 3.34 ) 4, 426