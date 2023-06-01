***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.06.2023 14:21
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 31.05.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.7601 TL dir. 31.05.2023 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 31.05.2023 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155260
BIST
16:524.949
En Düşük
|Değişim
|: 1,26%
|| 61,69
|Açılış
|: 4.929
|
|Önceki Kapanış
|: 4.887
|
4.929
En Yüksek
5.007
16:5220,8029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0151
|Açılış
|: 21,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0000
|
21,0322
En Düşük
20,7200
16:5222,5659
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,3062
|Açılış
|: 22,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3500
|
22,6666
En Düşük
22,2066
16:521.319,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 7,10
|Açılış
|: 1.319,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.312,44
|
1.327,37
En Düşük
1.305,58
BIST En Aktif Hisseler16:52
|BRSAN
|199,10
|473.126.943
|% 10,00
|
|AVHOL
|37,26
|203.121.707
|% 9,98
|
|OTTO
|130,00
|1.657.240
|% 9,98
|
|POLHO
|9,49
|78.342.085
|% 9,97
|
|IMASM
|29,78
|156.670.069
|% 9,97
|
|MARKA
|12,51
|4.885.680
|% -10,00
|
|ISSEN
|22,64
|150.300.512
|% -9,94
|
|HURGZ
|3,86
|30.957.340
|% -4,22
|
|LIDER
|69,00
|23.960.414
|% -4,03
|
|HKTM
|50,05
|88.011.731
|% -3,75
|
|THYAO
|145,90
|5.250.309.199
|% 1,46
|
|GARAN
|27,04
|2.638.839.475
|% 0,97
|
|ASTOR
|54,45
|2.283.484.298
|% 3,71
|
|AKBNK
|16,20
|2.068.485.257
|% 2,53
|
|YKBNK
|10,37
|1.965.066.940
|% 1,67
|
|YKBNK
|10,37
|1.965.066.940
|% 1,67
|
|ISCTR
|11,32
|1.843.038.813
|% 1,52
|
|EKGYO
|7,17
|1.108.611.184
|% 0,84
|
|AKBNK
|16,20
|2.068.485.257
|% 2,53
|
|ALBRK
|2,60
|309.520.733
|% 4,00
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,7950
|20,8029
|% 0,07
|
|Euro
|22,4279
|22,5659
|% 1,38
|
|Sterlin
|25,9352
|26,0653
|% 0,54
|
|Frank
|22,8126
|22,9500
|% 0,29
|
|Riyal
|5,5292
|5,5569
|% 0,03
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.973
|10,40
|
|Altın Gr.
|1.319
|1.319
|6,45
|
|Cumhuriyet
|9.089
|9.226
|2,00
|
|Tam
|9.041
|9.277
|-4,37
|
|Yarım
|4.450
|4.554
|-21,00
|
|Çeyrek
|2.232
|2.284
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,68
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|15,77
|15,79
|0,06
|
|B. Petrol
|72,53
|72,53
|-0,07
|
Seans Raporu
16:52
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-
17:06XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 46, 53 artarak (% 0.87 ) 5, 422
-
17:06XU100
Endeks 4, 935 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 98 üstünde . İşlem hacmi 49, 092.00 milyon TL de
-
17:06IMASM
Yüzde 9.97 oranında artışla 29.78 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 366, 325 adet işlem
-
17:03TURGG
Yüzde 4.85 oranında artışla 209.80 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 611 adet işlem
-
17:01XU100
Endeks 4, 947 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 24 üstünde . İşlem hacmi 48, 418.00 milyon TL de