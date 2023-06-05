***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.06.2023 14:35
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 02.06.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.7773 TL dir. 02.06.2023 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 02.06.2023 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156025
BIST
17:595.372
En Düşük
|Değişim
|: 5,03%
|| 257,12
|Açılış
|: 5.233
|
|Önceki Kapanış
|: 5.115
|
5.204
En Yüksek
5.375
17:5921,2483
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,2916
|Açılış
|: 21,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1100
|
21,3204
En Düşük
20,9983
17:5922,9768
En Yüksek
|Değişim
|: 2,31%
|| 0,5196
|Açılış
|: 22,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,5500
|
22,9920
En Düşük
22,5016
17:591.337,81
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 24,65
|Açılış
|: 1.337,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.313,16
|
1.340,52
En Düşük
1.315,14
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SASA
|63,80
|3.057.848.887
|% 10,00
|
|SNICA
|26,40
|69.816.733
|% 10,00
|
|BRSAN
|229,00
|445.021.363
|% 9,99
|
|BFREN
|4.227,30
|77.892.625
|% 9,99
|
|POLHO
|11,01
|102.527.052
|% 9,99
|
|IMASM
|24,22
|542.194.752
|% -9,96
|
|ISSEN
|18,35
|37.721.655
|% -9,96
|
|ATSYH
|65,65
|3.554.774
|% -6,15
|
|PAMEL
|171,10
|268.395.608
|% -5,99
|
|GMTAS
|12,44
|74.529.892
|% -3,79
|
|THYAO
|164,40
|12.748.117.275
|% 9,53
|
|KCHOL
|93,80
|5.377.596.288
|% 9,96
|
|AKBNK
|18,17
|5.190.707.684
|% 3,53
|
|YKBNK
|12,09
|4.914.542.872
|% 4,68
|
|GARAN
|29,50
|4.053.992.887
|% 2,93
|
|EKGYO
|7,61
|3.270.141.581
|% 4,25
|
|YKBNK
|12,09
|4.914.542.872
|% 4,68
|
|AKBNK
|18,17
|5.190.707.684
|% 3,53
|
|ISCTR
|12,62
|3.110.967.904
|% 2,94
|
|GARAN
|29,50
|4.053.992.887
|% 2,93
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,2440
|21,2483
|% 1,39
|
|Euro
|22,8741
|22,9768
|% 2,31
|
|Sterlin
|26,2650
|26,3967
|% 1,00
|
|Frank
|23,3445
|23,4851
|% 1,64
|
|Riyal
|5,6469
|5,6753
|% 1,37
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.958
|9,49
|
|Altın Gr.
|1.337
|1.337
|24,08
|
|Cumhuriyet
|9.017
|9.154
|58,00
|
|Tam
|8.968
|9.201
|57,72
|
|Yarım
|4.401
|4.512
|-54,00
|
|Çeyrek
|2.207
|2.263
|-27,00
|
|Gümüş.Ons
|23,55
|23,57
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|16,04
|16,05
|0,11
|
|B. Petrol
|77,01
|77,01
|0,88
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, ODAS, GUBRF
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, HEKTS, KCHOL
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 235, 32 artarak (% 5.12 ) 4, 830
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ITTFH, ZEDUR, KLGYO, EUKYO, BURCE, OSMEN, KCHOL, SASA, ADEL, TAVHL
-
17:58
HEKTS, MARKA, GEREL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında