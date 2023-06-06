***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.06.2023 14:13
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 05.06.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.7926 TL dir. 05.06.2023 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 05.06.2023 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156400
BIST
14:545.366
En Düşük
|Değişim
|: -0,12%
|| -6,39
|Açılış
|: 5.372
|
|Önceki Kapanış
|: 5.373
|
5.315
En Yüksek
5.440
14:5421,5060
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,2491
|Açılış
|: 21,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2100
|
21,7234
En Düşük
21,2191
14:5423,1645
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,2639
|Açılış
|: 23,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7000
|
23,3824
En Düşük
22,8128
14:541.358,51
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 17,76
|Açılış
|: 1.358,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340,74
|
1.368,74
En Düşük
1.338,51
BIST En Aktif Hisseler14:54
|KLRHO
|15,93
|215.894.939
|% 9,95
|
|ITTFH
|3,78
|105.204.969
|% 9,88
|
|EUKYO
|5,25
|7.308.928
|% 9,83
|
|VKFYO
|10,78
|25.900.790
|% 9,66
|
|PENTA
|18,96
|284.912.231
|% 9,22
|
|IMASM
|21,80
|686.291.001
|% -9,99
|
|ISSEN
|16,52
|24.795.463
|% -9,97
|
|MARKA
|11,41
|57.492.281
|% -7,84
|
|OZRDN
|15,28
|14.233.229
|% -6,08
|
|YESIL
|4,18
|91.438.947
|% -6,07
|
|THYAO
|162,30
|6.691.472.706
|% -1,34
|
|SASA
|65,15
|5.132.273.788
|% 2,12
|
|KCHOL
|95,20
|4.166.272.690
|% 1,49
|
|ASELS
|52,80
|3.928.002.423
|% 3,33
|
|EREGL
|35,08
|2.796.669.793
|% -0,06
|
|EKGYO
|7,49
|1.793.762.850
|% -1,45
|
|YKBNK
|11,93
|2.142.662.181
|% -1,16
|
|ISCTR
|12,75
|2.233.820.405
|% 0,95
|
|KLGYO
|2,81
|425.134.317
|% 8,08
|
|AKBNK
|17,88
|2.624.316.692
|% -1,60
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,5010
|21,5060
|% 1,17
|
|Euro
|23,0846
|23,1645
|% 1,15
|
|Sterlin
|26,6149
|26,7484
|% 1,01
|
|Frank
|23,6024
|23,7445
|% 1,03
|
|Riyal
|5,7196
|5,7483
|% 1,19
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.965
|2,68
|
|Altın Gr.
|1.358
|1.359
|17,76
|
|Cumhuriyet
|9.201
|9.340
|186,00
|
|Tam
|9.153
|9.391
|190,45
|
|Yarım
|4.491
|4.566
|41,00
|
|Çeyrek
|2.238
|2.283
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,75
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|16,37
|16,39
|0,27
|
|B. Petrol
|75,06
|75,06
|-1,65
|
Seans Raporu
14:54
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-
15:09XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 73 artarak (% 0.06 ) 5, 966
-
15:09XU100
Endeks 5, 362 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 19 altında . İşlem hacmi 69, 325.00 milyon TL de
-
15:07OZRDN
Yüzde -6.08 oranında düşüşle 15.28 lira fiyatla işlem gören hissede 914, 346 adet işlem
-
15:06KONKA
Yüzde -3.22 oranında düşüşle 35.52 lira fiyatla işlem gören hissede 789, 323 adet işlem
-
15:04XU100
Endeks 5, 363 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 18 altında . İşlem hacmi 69, 009.00 milyon TL de