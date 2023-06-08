***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.06.2023 14:44
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 07.06.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.8173 TL dir. 07.06.2023 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 07.06.2023 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157192
BIST
15:375.502
En Düşük
|Değişim
|: -1,07%
|| -59,42
|Açılış
|: 5.550
|
|Önceki Kapanış
|: 5.561
|
5.480
En Yüksek
5.594
15:3723,3896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1343
|Açılış
|: 23,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,2300
|
23,4698
En Düşük
23,2200
15:3725,4347
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 0,4901
|Açılış
|: 25,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 24,9000
|
25,5728
En Düşük
24,9536
15:371.470,67
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 19,71
|Açılış
|: 1.470,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450,96
|
1.471,18
En Düşük
1.448,64
BIST En Aktif Hisseler15:35
|SODSN
|31,90
|2.809.656
|% 10,00
|
|EGPRO
|91,50
|86.450.072
|% 9,98
|
|BURVA
|53,80
|60.872.572
|% 9,98
|
|EGEPO
|16,14
|26.043.755
|% 9,95
|
|ADEL
|158,00
|61.278.138
|% 9,95
|
|IMASM
|17,66
|595.441.854
|% -9,99
|
|ETILR
|16,62
|47.079.351
|% -9,97
|
|DOGUB
|15,12
|103.488.841
|% -9,95
|
|IHEVA
|1,70
|84.126.640
|% -9,57
|
|EMNIS
|45,00
|494.274
|% -7,86
|
|THYAO
|170,70
|5.095.615.070
|% -1,04
|
|AKBNK
|18,45
|3.187.397.987
|% 0,33
|
|YKBNK
|12,31
|3.165.830.389
|% 1,65
|
|KRDMD
|20,50
|2.754.080.667
|% 1,18
|
|SASA
|65,20
|2.698.774.667
|% -1,66
|
|EKGYO
|7,83
|2.177.334.426
|% -1,76
|
|YKBNK
|12,31
|3.165.830.389
|% 1,65
|
|ISCTR
|13,52
|2.565.708.162
|% 1,81
|
|AKBNK
|18,45
|3.187.397.987
|% 0,33
|
|SKBNK
|2,56
|388.430.586
|% 1,99
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,3894
|23,3945
|% 0,60
|
|Euro
|25,3372
|25,3833
|% 1,76
|
|Sterlin
|29,1134
|29,2594
|% 0,94
|
|Frank
|25,7717
|25,9270
|% 1,25
|
|Riyal
|6,2173
|6,2485
|% 0,55
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|16,21
|
|Altın Gr.
|1.464
|1.464
|13,09
|
|Cumhuriyet
|9.807
|9.955
|-30,00
|
|Tam
|9.751
|10.016
|-29,14
|
|Yarım
|4.803
|4.882
|13,00
|
|Çeyrek
|2.394
|2.437
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,80
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|17,82
|17,84
|0,29
|
|B. Petrol
|77,47
|77,47
|0,52
|
Seans Raporu
15:35
daha fazla
-
15:51XU100
Endeks 5, 506 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 99 altında . İşlem hacmi 60, 112.00 milyon TL de
-
15:51EUKYO
Yüzde -6.59 oranında düşüşle 5.39 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 912, 221 adet işlem
-
15:50HURGZ
Yüzde -4.77 oranında düşüşle 4.19 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 200, 412 adet işlem
-
15:48ATEKS
Yüzde -4.24 oranında düşüşle 73.35 lira fiyatla işlem gören hissede 66, 478 adet işlem
-
15:47KLRHO
Yüzde -6.01 oranında düşüşle 13.77 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 123, 815 adet işlem