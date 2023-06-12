***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.06.2023 14:05
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 09.06.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.8540 TL dir. 09.06.2023 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 09.06.2023 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157977
BIST
14:305.684
En Düşük
|Değişim
|: 1,03%
|| 58,00
|Açılış
|: 5.674
|
|Önceki Kapanış
|: 5.626
|
5.666
En Yüksek
5.730
14:3023,6048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,2214
|Açılış
|: 23,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4400
|
23,7625
En Düşük
23,4260
14:3025,4335
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,2805
|Açılış
|: 25,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
25,5492
En Düşük
25,2290
14:301.492,52
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 18,06
|Açılış
|: 1.492,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.474,46
|
1.497,73
En Düşük
1.476,79
BIST En Aktif Hisseler14:28
|UZERB
|198,00
|2.596.493
|% 10,00
|
|RYSAS
|46,42
|50.554.192
|% 10,00
|
|AVHOL
|47,30
|39.759.676
|% 10,00
|
|ERBOS
|150,80
|167.081.699
|% 9,99
|
|AYCES
|117,80
|47.076.802
|% 9,99
|
|ATSYH
|46,00
|2.512.206
|% -7,03
|
|OTTO
|120,30
|883.575
|% -3,61
|
|SODSN
|29,98
|908.127
|% -3,17
|
|KGYO
|47,58
|12.708.458
|% -3,14
|
|GMTAS
|11,03
|10.977.986
|% -3,08
|
|THYAO
|183,50
|7.184.400.119
|% 3,73
|
|EREGL
|38,70
|3.705.333.550
|% 4,20
|
|SISE
|45,20
|1.940.625.928
|% 0,62
|
|SASA
|64,70
|1.924.501.518
|% -1,30
|
|KRDMD
|22,38
|1.834.996.104
|% 0,99
|
|EKGYO
|7,92
|1.466.816.652
|% -1,37
|
|YKBNK
|12,39
|1.537.007.371
|% 0,08
|
|EREGL
|38,70
|3.705.333.550
|% 4,20
|
|KRDMD
|22,38
|1.834.996.104
|% 0,99
|
|AKBNK
|18,52
|1.474.441.963
|% 0,33
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5979
|23,6034
|% 0,94
|
|Euro
|25,4202
|25,4397
|% 1,14
|
|Sterlin
|29,6295
|29,7780
|% 1,06
|
|Frank
|26,0225
|26,1793
|% 0,88
|
|Riyal
|6,2861
|6,3176
|% 1,13
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.964
|2,65
|
|Altın Gr.
|1.493
|1.493
|18,29
|
|Cumhuriyet
|9.923
|10.071
|40,00
|
|Tam
|9.869
|10.125
|44,11
|
|Yarım
|4.852
|4.923
|54,00
|
|Çeyrek
|2.419
|2.461
|30,00
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,24
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|18,42
|18,44
|0,17
|
|B. Petrol
|73,42
|73,42
|-1,37
|
Seans Raporu
14:28
daha fazla
-
14:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 67, 33 artarak (% 1.07 ) 6, 348
-
14:43XU100
Endeks 5, 691 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 15 üstünde . İşlem hacmi 54, 771.00 milyon TL de
-
14:43PARSN
Yüzde 7.45 oranında artışla 88.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 135, 241 adet işlem
-
14:42RYGYO
Yüzde 5.77 oranında artışla 15.21 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 527, 755 adet işlem
-
14:41AKSUE
Yüzde 4.75 oranında artışla 49.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 743, 633 adet işlem