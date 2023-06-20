***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.06.2023 14:36
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 19.06.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.8788 TL dir. 19.06.2023 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 19.06.2023 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160341
BIST
'
16:395.235
En Düşük
|Değişim
|: -0,65%
|| -34,36
|Açılış
|: 5.265
|
|Önceki Kapanış
|: 5.269
|
5.224
En Yüksek
5.316
16:3923,5639
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0109
|Açılış
|: 23,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 23,3300
|
23,6630
En Düşük
23,4650
16:3925,7333
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0197
|Açılış
|: 25,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,4500
|
25,9031
En Düşük
25,5612
16:391.467,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -13,65
|Açılış
|: 1.467,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480,86
|
1.486,51
En Düşük
1.467,07
BIST En Aktif Hisseler16:37
|PRKME
|19,14
|198.100.212
|% 10,00
|
|AYCES
|147,40
|107.978.750
|% 10,00
|
|DAGHL
|11,99
|14.561.545
|% 10,00
|
|INGRM
|708,00
|40.637.634
|% 9,99
|
|FORTE
|19,50
|391.487.160
|% 9,98
|
|YAPRK
|72,45
|325.142.304
|% -10,00
|
|IHAAS
|112,60
|39.194.776
|% -9,99
|
|SRVGY
|204,50
|116.969.825
|% -9,99
|
|BMSTL
|60,30
|156.308.429
|% -9,93
|
|PASEU
|33,10
|2.699.670.318
|% -9,51
|
|THYAO
|171,50
|5.115.746.190
|% -1,44
|
|YKBNK
|12,43
|3.803.910.032
|% 1,97
|
|AKBNK
|18,89
|3.123.568.032
|% 2,05
|
|PASEU
|33,10
|2.699.670.318
|% -9,51
|
|SASA
|53,15
|2.096.251.764
|% 0,19
|
|YKBNK
|12,43
|3.803.910.032
|% 1,97
|
|AKBNK
|18,89
|3.123.568.032
|% 2,05
|
|ISCTR
|13,16
|2.068.328.299
|% 2,17
|
|SKBNK
|2,49
|313.218.947
|% 2,89
|
|EKGYO
|6,64
|720.070.096
|% -2,06
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5576
|23,5629
|% -0,05
|
|Euro
|25,7095
|25,7156
|% -0,15
|
|Sterlin
|29,9411
|30,0913
|% -0,55
|
|Frank
|26,1520
|26,3095
|% -0,39
|
|Riyal
|6,2650
|6,2965
|% -0,18
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.939
|-11,61
|
|Altın Gr.
|1.471
|1.471
|-9,59
|
|Cumhuriyet
|9.697
|9.843
|-17,00
|
|Tam
|9.629
|9.870
|-55,51
|
|Yarım
|4.719
|4.792
|-44,00
|
|Çeyrek
|2.359
|2.396
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|23,33
|23,35
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|17,74
|17,76
|-0,45
|
|B. Petrol
|75,92
|75,92
|-0,19
|
Seans Raporu
16:37
daha fazla
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16:52ASTOR
Yüzde -3.52 oranında düşüşle 52.10 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 307, 360 adet işlem
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16:50SILVR
Yüzde -3.93 oranında düşüşle 13.69 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 415, 784 adet işlem
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16:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -25, 64 kaybederek (% -0.44 ) 5, 849
-
16:49
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, PRKME, AYCES
-
16:49DESA
Yüzde -79.24 oranında düşüşle 12.23 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 970, 578 adet işlem