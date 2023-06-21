***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.06.2023 14:28
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 20.06.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.8953 TL dir. 20.06.2023 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 20.06.2023 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160836
BIST
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16:465.235
En Düşük
|Değişim
|: -0,32%
|| -16,92
|Açılış
|: 5.281
|
|Önceki Kapanış
|: 5.252
|
5.223
En Yüksek
5.329
16:4623,5478
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0123
|Açılış
|: 23,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 23,2700
|
23,6359
En Düşük
23,5198
16:4625,7296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0053
|Açılış
|: 25,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,4000
|
25,8003
En Düşük
25,4332
16:461.459,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -7,18
|Açılış
|: 1.459,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.466,78
|
1.472,62
En Düşük
1.453,51
BIST En Aktif Hisseler16:46
|POLTK
|2.772,00
|33.455.934
|% 10,00
|
|AVHOL
|88,55
|111.731.943
|% 10,00
|
|DGGYO
|24,86
|16.401.223
|% 10,00
|
|BIGCH
|22,46
|168.394.315
|% 9,99
|
|MACKO
|83,15
|79.845.707
|% 9,99
|
|ATSYH
|63,90
|1.453.469
|% -10,00
|
|EMNIS
|49,64
|5.826.579
|% -9,99
|
|BMSTL
|54,30
|38.163.180
|% -9,95
|
|KAPLM
|87,40
|79.231.812
|% -9,94
|
|IHAAS
|102,20
|59.914.840
|% -9,24
|
|THYAO
|170,30
|4.659.594.532
|% -0,64
|
|YKBNK
|12,55
|2.616.102.963
|% 0,88
|
|AKBNK
|19,27
|2.473.003.589
|% 1,21
|
|KCHOL
|95,35
|1.777.712.591
|% -0,68
|
|ASELS
|49,28
|1.709.953.939
|% 1,65
|
|YKBNK
|12,55
|2.616.102.963
|% 0,88
|
|AKBNK
|19,27
|2.473.003.589
|% 1,21
|
|ISCTR
|13,33
|1.653.834.377
|% 0,53
|
|EKGYO
|6,52
|691.860.017
|% -1,95
|
|KOZAL
|20,36
|1.585.810.919
|% 0,00
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5431
|23,5478
|% -0,05
|
|Euro
|25,7225
|25,7296
|% 0,02
|
|Sterlin
|29,8380
|29,9877
|% -0,47
|
|Frank
|26,0881
|26,2452
|% -0,19
|
|Riyal
|6,2601
|6,2915
|% -0,03
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.926
|-10,80
|
|Altın Gr.
|1.460
|1.461
|-6,04
|
|Cumhuriyet
|9.565
|9.705
|-65,00
|
|Tam
|9.518
|9.760
|-59,50
|
|Yarım
|4.623
|4.748
|-51,00
|
|Çeyrek
|2.319
|2.374
|-25,00
|
|Gümüş.Ons
|22,62
|22,65
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|17,25
|17,28
|-0,28
|
|B. Petrol
|76,08
|76,08
|0,18
|
Seans Raporu
16:46
daha fazla
-
17:01MNDRS
Yüzde -4.78 oranında düşüşle 7.17 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 091, 499 adet işlem
-
17:00XU100
Endeks 5, 228 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 45 altında . İşlem hacmi 45, 245.00 milyon TL de
-
16:59MARKA
Yüzde -4.35 oranında düşüşle 8.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 409, 718 adet işlem
-
16:58BIZIM
Yüzde -3.46 oranında düşüşle 24.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 126, 337 adet işlem
-
16:57SUWEN
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 52.50 lira fiyatla işlem gören hissede 209, 003 adet işlem