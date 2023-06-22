***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.06.2023 11:42
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 21.06.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.8979 TL dir. 21.06.2023 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 21.06.2023 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161161
BIST
'
15:135.330
En Düşük
|Değişim
|: 2,75%
|| 142,75
|Açılış
|: 5.200
|
|Önceki Kapanış
|: 5.187
|
5.153
En Yüksek
5.330
15:1324,1938
En Yüksek
|Değişim
|: 2,66%
|| 0,6274
|Açılış
|: 23,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,2400
|
24,3324
En Düşük
23,4314
15:1326,5885
En Yüksek
|Değişim
|: 2,86%
|| 0,7396
|Açılış
|: 26,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,3500
|
26,7478
En Düşük
25,6253
15:131.500,83
En Yüksek
|Değişim
|: 2,47%
|| 36,24
|Açılış
|: 1.500,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.464,59
|
1.507,45
En Düşük
1.456,69
BIST En Aktif Hisseler15:11
|FORTE
|23,58
|77.630.055
|% 9,98
|
|DGGYO
|27,34
|30.320.327
|% 9,98
|
|OTTO
|143,80
|3.270.012
|% 9,94
|
|VKFYO
|22,64
|54.076.969
|% 9,90
|
|GSDDE
|7,42
|11.605.245
|% 9,12
|
|BMSTL
|48,88
|68.882.166
|% -9,98
|
|UFUK
|62,65
|2.890.236
|% -6,77
|
|IZINV
|25,94
|29.134.265
|% -6,35
|
|INGRM
|613,10
|10.839.726
|% -5,97
|
|PASEU
|31,20
|490.568.832
|% -5,74
|
|PGSUS
|579,10
|1.106.832.128
|% 4,78
|
|ASTOR
|53,05
|806.417.366
|% 3,51
|
|CANTE
|28,24
|652.523.252
|% -2,96
|
|ALFAS
|435,00
|595.540.971
|% 0,97
|
|PASEU
|31,20
|490.568.832
|% -5,74
|
|CANTE
|28,24
|652.523.252
|% -2,96
|
|ASTOR
|53,05
|806.417.366
|% 3,51
|
|PASEU
|31,20
|490.568.832
|% -5,74
|
|PENTA
|24,88
|346.940.089
|% 1,63
|
|MOBTL
|3,46
|47.656.867
|% 2,37
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|24,1763
|24,1914
|% 2,65
|
|Euro
|26,5795
|26,5930
|% 2,88
|
|Sterlin
|30,8331
|30,9878
|% 2,77
|
|Frank
|26,9978
|27,1604
|% 2,70
|
|Riyal
|6,4440
|6,4763
|% 2,87
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.925
|-7,93
|
|Altın Gr.
|1.498
|1.499
|34,05
|
|Cumhuriyet
|9.795
|9.943
|230,00
|
|Tam
|9.701
|9.986
|236,55
|
|Yarım
|4.699
|4.907
|136,00
|
|Çeyrek
|2.357
|2.453
|67,00
|
|Gümüş.Ons
|22,53
|22,55
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|17,54
|17,57
|0,39
|
|B. Petrol
|75,65
|75,65
|-1,47
|
Seans Raporu
15:11
daha fazla
-
15:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKBNK, YKBNK, GARAN
-
15:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, THYAO, KOZAL
-
15:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 123, 03 artarak (% 2.63 ) 4, 797
-
15:26
FORTE, LUKSK, JANTS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:26
IZFAS, IZINV, YKBNK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında