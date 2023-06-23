***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.06.2023 12:10
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 22.06.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.8913 TL dir. 22.06.2023 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 22.06.2023 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161754
BIST
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14:055.547
En Düşük
|Değişim
|: 2,19%
|| 119,11
|Açılış
|: 5.510
|
|Önceki Kapanış
|: 5.428
|
5.510
En Yüksek
5.588
14:0525,5075
En Yüksek
|Değişim
|: 2,54%
|| 0,6327
|Açılış
|: 25,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 24,2500
|
26,0864
En Düşük
24,8064
14:0527,7552
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 0,5423
|Açılış
|: 27,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
28,1685
En Düşük
26,9298
14:051.579,03
En Yüksek
|Değişim
|: 3,14%
|| 48,01
|Açılış
|: 1.579,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531,02
|
1.608,64
En Düşük
1.526,26
BIST En Aktif Hisseler14:03
|DERIM
|10,34
|15.313.769
|% 10,00
|
|GRSEL
|19,63
|31.768.162
|% 9,97
|
|OTTO
|158,10
|9.362.524
|% 9,94
|
|UZERB
|279,10
|2.825.532
|% 9,37
|
|GOKNR
|12,78
|118.572.606
|% 9,14
|
|POLTK
|2.744,30
|52.018.866
|% -10,00
|
|AVHOL
|83,70
|55.581.571
|% -10,00
|
|BMSTL
|44,08
|327.126.746
|% -9,82
|
|ATSYH
|57,80
|1.116.132
|% -9,76
|
|BURVA
|60,05
|26.584.972
|% -9,22
|
|THYAO
|185,10
|5.275.275.226
|% 2,66
|
|AKBNK
|19,73
|3.235.672.968
|% 2,81
|
|YKBNK
|12,87
|3.092.601.635
|% 3,71
|
|ISCTR
|13,64
|2.026.243.369
|% 3,02
|
|SISE
|43,92
|1.673.502.149
|% 1,71
|
|YKBNK
|12,87
|3.092.601.635
|% 3,71
|
|AKBNK
|19,73
|3.235.672.968
|% 2,81
|
|EKGYO
|7,20
|1.063.615.221
|% 4,96
|
|ISCTR
|13,64
|2.026.243.369
|% 3,02
|
|ZOREN
|2,98
|402.293.400
|% 5,67
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,4985
|25,5075
|% 2,54
|
|Euro
|27,6945
|27,7552
|% 1,99
|
|Sterlin
|32,4791
|32,6420
|% 2,73
|
|Frank
|28,3500
|28,5208
|% 2,40
|
|Riyal
|6,8007
|6,8348
|% 2,84
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|3,45
|
|Altın Gr.
|1.581
|1.582
|50,66
|
|Cumhuriyet
|10.324
|10.480
|393,00
|
|Tam
|10.297
|10.592
|434,90
|
|Yarım
|5.003
|5.208
|181,00
|
|Çeyrek
|2.509
|2.604
|90,00
|
|Gümüş.Ons
|22,31
|22,35
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|18,39
|18,41
|0,60
|
|B. Petrol
|73,22
|73,22
|-0,92
|
Seans Raporu
14:03
daha fazla
-
14:18BRSAN
Yüzde 8.52 oranında artışla 265.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 658, 013 adet işlem
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14:17XU100
Endeks 5, 546 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 17 üstünde . İşlem hacmi 46, 092.00 milyon TL de
-
14:17PNLSN
Yüzde 5.94 oranında artışla 42.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 327, 030 adet işlem
-
14:16GRSEL
Yüzde 9.97 oranında artışla 19.63 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 654, 390 adet işlem
-
14:15HUBVC
Yüzde 6.59 oranında artışla 4.85 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 741, 668 adet işlem