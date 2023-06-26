***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.06.2023 13:05
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 23.06.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.9245 TL dir. 23.06.2023 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 23.06.2023 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162165
BIST
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15:075.724
En Düşük
|Değişim
|: 2,53%
|| 141,27
|Açılış
|: 5.644
|
|Önceki Kapanış
|: 5.583
|
5.632
En Yüksek
5.728
15:0725,9212
En Yüksek
|Değişim
|: 2,74%
|| 0,6907
|Açılış
|: 25,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
26,0483
En Düşük
25,2490
15:0728,3954
En Yüksek
|Değişim
|: 3,51%
|| 0,9617
|Açılış
|: 28,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,4500
|
28,3954
En Düşük
27,5490
15:071.608,89
En Yüksek
|Değişim
|: 3,17%
|| 49,36
|Açılış
|: 1.608,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559,53
|
1.617,94
En Düşük
1.560,67
BIST En Aktif Hisseler15:07
|GARFA
|38,28
|11.704.554
|% 10,00
|
|MERIT
|40,92
|19.895.999
|% 10,00
|
|ACSEL
|71,55
|30.123.350
|% 9,99
|
|CLEBI
|603,50
|93.184.890
|% 9,99
|
|OTTO
|173,90
|12.974.157
|% 9,99
|
|DIRIT
|6,61
|386.919
|% -5,30
|
|POLTK
|2.633,00
|43.094.847
|% -4,06
|
|BURVA
|65,25
|21.038.437
|% -3,90
|
|BURCE
|162,90
|23.245.602
|% -2,86
|
|UFUK
|64,50
|3.200.320
|% -2,57
|
|THYAO
|189,80
|6.312.195.549
|% 2,76
|
|KOZAL
|25,06
|2.911.558.421
|% 7,19
|
|YKBNK
|13,18
|2.321.259.891
|% 2,65
|
|AKBNK
|20,40
|2.228.911.493
|% 3,08
|
|ASTOR
|59,90
|2.020.510.550
|% 7,16
|
|YKBNK
|13,18
|2.321.259.891
|% 2,65
|
|KOZAL
|25,06
|2.911.558.421
|% 7,19
|
|AKBNK
|20,40
|2.228.911.493
|% 3,08
|
|EKGYO
|7,42
|786.320.785
|% 1,92
|
|ISCTR
|14,09
|1.390.252.514
|% 3,22
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,9036
|25,9212
|% 2,74
|
|Euro
|28,2398
|28,3954
|% 3,51
|
|Sterlin
|32,8188
|32,9834
|% 2,62
|
|Frank
|28,9116
|29,0857
|% 3,13
|
|Riyal
|6,8818
|6,9163
|% 2,59
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|10,38
|
|Altın Gr.
|1.608
|1.609
|49,01
|
|Cumhuriyet
|10.649
|10.809
|297,00
|
|Tam
|10.597
|10.871
|304,17
|
|Yarım
|5.143
|5.290
|263,00
|
|Çeyrek
|2.580
|2.645
|131,00
|
|Gümüş.Ons
|22,87
|22,89
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|19,00
|19,02
|0,81
|
|B. Petrol
|74,51
|74,51
|0,50
|
Seans Raporu
15:07
daha fazla
-
15:22ISSEN
Yüzde 5.82 oranında artışla 16.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 165, 995 adet işlem
-
15:21FORTE
Yüzde 8.87 oranında artışla 28.22 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 185, 736 adet işlem
-
15:20AKFYE
Yüzde 5.65 oranında artışla 11.22 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 261, 240 adet işlem
-
15:19GARFA
Yüzde 10.00 oranında artışla 38.28 lira fiyatla işlem gören hissede 313, 579 adet işlem
-
15:18XU100
Endeks 5, 724 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 52 üstünde . İşlem hacmi 50, 235.00 milyon TL de