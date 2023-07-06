***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.07.2023 15:58
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 05.07.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.9551 TL dir. 05.07.2023 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 05.07.2023 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166315
BIST
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17:466.156
En Düşük
|Değişim
|: 0,81%
|| 49,18
|Açılış
|: 6.135
|
|Önceki Kapanış
|: 6.107
|
6.124
En Yüksek
6.208
17:4626,0941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0271
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,3537
En Düşük
25,7997
17:4628,3896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1123
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4500
|
28,6615
En Düşük
28,0530
17:461.594,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -11,09
|Açılış
|: 1.594,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.605,72
|
1.623,81
En Düşük
1.588,91
BIST En Aktif Hisseler17:44
|GRNYO
|7,81
|91.646.455
|% 10,00
|
|TETMT
|267,40
|22.187.019
|% 10,00
|
|POLTK
|2.881,90
|65.685.845
|% 10,00
|
|RAYSG
|33,88
|74.213.596
|% 10,00
|
|RODRG
|48,40
|35.837.791
|% 10,00
|
|AVHOL
|118,30
|38.195.141
|% -9,97
|
|IHAAS
|33,98
|111.637.653
|% -7,21
|
|MERIT
|51,15
|58.135.932
|% -4,57
|
|ATLAS
|4,01
|28.361.190
|% -3,61
|
|ETILR
|14,30
|67.729.647
|% -3,05
|
|THYAO
|218,00
|10.036.941.681
|% 0,69
|
|TUPRS
|88,00
|4.538.478.657
|% 3,96
|
|SISE
|46,86
|4.049.065.403
|% 1,47
|
|EKGYO
|7,93
|3.593.721.119
|% 1,28
|
|YKBNK
|13,10
|3.436.821.742
|% -1,21
|
|EKGYO
|7,93
|3.593.721.119
|% 1,28
|
|YKBNK
|13,10
|3.436.821.742
|% -1,21
|
|ZOREN
|3,54
|741.136.585
|% 0,57
|
|ISCTR
|14,07
|2.479.476.144
|% -1,26
|
|ODAS
|8,36
|1.418.440.277
|% 6,23
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0619
|26,0717
|% 0,02
|
|Euro
|28,2925
|28,3964
|% 0,42
|
|Sterlin
|32,9258
|33,0909
|% -0,31
|
|Frank
|28,8372
|29,0109
|% -0,21
|
|Riyal
|6,9207
|6,9554
|% -0,15
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|-10,54
|
|Altın Gr.
|1.593
|1.594
|-12,08
|
|Cumhuriyet
|10.758
|10.921
|-14,00
|
|Tam
|10.359
|10.593
|-1,00
|
|Yarım
|5.188
|5.321
|0,00
|
|Çeyrek
|2.602
|2.660
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,62
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|18,86
|18,88
|-0,52
|
|B. Petrol
|75,16
|75,16
|-1,49
|
Seans Raporu
17:44
daha fazla
-
17:59ALMAD
Yüzde 9.85 oranında artışla 5.69 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 019, 382 adet işlem
-
17:58KAPLM
Yüzde 9.95 oranında artışla 100.00 lira fiyatla işlem gören hissede 387, 700 adet işlem
-
17:57GRNYO
Yüzde 10.00 oranında artışla 7.81 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 255, 594 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 6, 167 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 98 üstünde . İşlem hacmi 100, 336.00 milyon TL de
-
17:55PRKAB
Yüzde 6.88 oranında artışla 30.14 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 760, 090 adet işlem