***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.07.2023 14:13
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 06.07.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.9650 TL dir. 06.07.2023 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 06.07.2023 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167216
BIST
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15:416.184
En Düşük
|Değişim
|: 0,69%
|| 42,40
|Açılış
|: 6.140
|
|Önceki Kapanış
|: 6.141
|
6.117
En Yüksek
6.223
15:4126,0464
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0264
|Açılış
|: 26,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2082
En Düşük
26,0011
15:4128,4790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0551
|Açılış
|: 28,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,7006
En Düşük
28,1922
15:411.608,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 6,13
|Açılış
|: 1.608,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.602,62
|
1.617,40
En Düşük
1.599,18
BIST En Aktif Hisseler15:39
|SKTAS
|3,69
|20.430.989
|% 31,79
|
|MMCAS
|5,39
|476.422
|% 10,00
|
|EUPWR
|104,00
|1.497.952.262
|% 9,99
|
|FORTE
|45,38
|677.301.212
|% 9,99
|
|SAYAS
|33,48
|80.478.748
|% 9,99
|
|IHAAS
|30,06
|177.089.579
|% -9,73
|
|KLNMA
|11,50
|971.338
|% -8,22
|
|MACKO
|89,75
|267.233.563
|% -7,47
|
|PCILT
|29,58
|53.271.245
|% -4,09
|
|BALAT
|15,00
|436.311
|% -3,97
|
|ASTOR
|83,15
|6.699.854.077
|% 6,81
|
|THYAO
|215,60
|4.498.095.489
|% -0,46
|
|EREGL
|39,00
|3.332.079.535
|% 1,56
|
|EKGYO
|8,26
|3.310.217.696
|% 4,03
|
|TUPRS
|90,15
|2.716.433.559
|% 2,39
|
|EKGYO
|8,26
|3.310.217.696
|% 4,03
|
|ZOREN
|3,56
|411.217.550
|% -0,28
|
|YKBNK
|13,02
|1.278.749.799
|% 0,00
|
|EREGL
|39,00
|3.332.079.535
|% 1,56
|
|KRDMD
|24,30
|2.000.498.941
|% 4,92
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0386
|26,0464
|% -0,10
|
|Euro
|28,4192
|28,4790
|% 0,19
|
|Sterlin
|33,2319
|33,3985
|% 0,31
|
|Frank
|29,0637
|29,2388
|% 0,16
|
|Riyal
|6,9239
|6,9586
|% -0,11
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.923
|11,77
|
|Altın Gr.
|1.610
|1.610
|7,55
|
|Cumhuriyet
|10.785
|10.948
|27,00
|
|Tam
|10.381
|10.613
|-53,00
|
|Yarım
|5.199
|5.331
|-26,00
|
|Çeyrek
|2.607
|2.666
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|22,81
|22,83
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|19,15
|19,17
|0,11
|
|B. Petrol
|76,88
|76,88
|0,38
|
Seans Raporu
15:39
daha fazla
-
15:54KRDMD
Yüzde 4.84 oranında artışla 24.28 lira fiyatla işlem gören hissede 83, 705, 193 adet işlem
-
15:53INFO
Yüzde 4.79 oranında artışla 9.18 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 776, 988 adet işlem
-
15:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 32, 17 artarak (% 0.58 ) 5, 549
-
15:52
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IZINV, ALMAD, FORTE, YONGA, SAYAS, GRNYO, MMCAS, GLBMD, BRKVY, QNBFL
-
15:52
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IHAAS