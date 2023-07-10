***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.07.2023 13:57
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 07.07.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.9681 TL dir. 07.07.2023 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 07.07.2023 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1168690
BIST
'
14:186.269
En Düşük
|Değişim
|: 1,33%
|| 82,12
|Açılış
|: 6.264
|
|Önceki Kapanış
|: 6.187
|
6.228
En Yüksek
6.290
14:1826,1030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0655
|Açılış
|: 26,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1300
|
26,1785
En Düşük
25,8302
14:1828,6185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0451
|Açılış
|: 28,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6000
|
28,7412
En Düşük
28,2583
14:181.614,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,29
|Açılış
|: 1.614,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,21
|
1.620,73
En Düşük
1.598,68
BIST En Aktif Hisseler14:17
|EUPWR
|114,40
|1.432.855.855
|% 10,00
|
|HKTM
|60,50
|36.333.098
|% 10,00
|
|YESIL
|5,72
|107.162.909
|% 10,00
|
|TETMT
|323,50
|3.123.393
|% 10,00
|
|ISATR
|331.210,10
|331.210
|% 10,00
|
|IHAAS
|28,02
|136.498.109
|% -6,54
|
|ICUGS
|8,04
|15.880.039
|% -5,41
|
|YAPRK
|116,70
|41.179.690
|% -4,34
|
|RAYSG
|31,52
|46.644.303
|% -4,08
|
|AYES
|21,80
|1.123.812
|% -3,11
|
|ASTOR
|82,65
|5.642.518.415
|% 1,22
|
|THYAO
|215,80
|4.476.946.242
|% 0,28
|
|EKGYO
|8,43
|3.015.085.173
|% -0,24
|
|ASELS
|61,45
|2.696.047.714
|% 4,06
|
|TUPRS
|90,25
|2.336.015.307
|% -0,61
|
|EKGYO
|8,43
|3.015.085.173
|% -0,24
|
|ZOREN
|3,66
|473.583.918
|% 1,67
|
|ADESE
|1,72
|199.209.199
|% 6,17
|
|PETKM
|16,43
|1.653.021.053
|% 3,14
|
|YKBNK
|13,07
|1.215.862.647
|% 0,85
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0970
|26,1030
|% 0,25
|
|Euro
|28,5977
|28,6185
|% 0,16
|
|Sterlin
|33,2769
|33,4438
|% -0,15
|
|Frank
|29,2093
|29,3853
|% 0,06
|
|Riyal
|6,9368
|6,9716
|% 0,24
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|-0,38
|
|Altın Gr.
|1.614
|1.614
|2,17
|
|Cumhuriyet
|10.762
|10.925
|-27,00
|
|Tam
|10.402
|10.610
|-56,00
|
|Yarım
|5.209
|5.329
|-28,00
|
|Çeyrek
|2.613
|2.665
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|23,07
|23,09
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|19,33
|19,35
|0,01
|
|B. Petrol
|77,97
|77,97
|-0,50
|
Seans Raporu
14:17
daha fazla
-
14:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 59, 77 artarak (% 0.87 ) 6, 901
-
14:33XU100
Endeks 6, 270 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 35 üstünde . İşlem hacmi 63, 779.00 milyon TL de
-
14:33GEDIK
Yüzde 4.98 oranında artışla 9.49 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 874, 783 adet işlem
-
14:32ALFAS
Yüzde 9.07 oranında artışla 492.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 858, 278 adet işlem
-
14:31BERA
Yüzde 8.00 oranında artışla 13.23 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 312, 134 adet işlem