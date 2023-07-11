***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.07.2023 17:32
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 10.07.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.9688 TL dir. 10.07.2023 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 10.07.2023 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170475
BIST
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18:056.363
En Düşük
|Değişim
|: 1,48%
|| 92,52
|Açılış
|: 6.371
|
|Önceki Kapanış
|: 6.270
|
6.235
En Yüksek
6.387
18:0526,1063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0177
|Açılış
|: 26,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2274
En Düşük
26,0249
18:0528,7096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0574
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6500
|
29,1323
En Düşük
28,6069
18:051.620,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 4,77
|Açılış
|: 1.620,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.615,40
|
1.627,47
En Düşük
1.611,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALFAS
|545,80
|1.575.771.406
|% 10,00
|
|DERIM
|16,61
|47.077.531
|% 10,00
|
|IZINV
|39,16
|169.849.951
|% 10,00
|
|DESA
|15,07
|69.244.520
|% 10,00
|
|ISATR
|364.331,00
|364.331
|% 10,00
|
|PRZMA
|33,84
|61.286.593
|% -10,00
|
|IHAAS
|24,30
|235.166.643
|% -10,00
|
|PEGYO
|6,84
|122.902.512
|% -9,88
|
|CANTE
|29,50
|1.506.115.723
|% -9,23
|
|EUKYO
|6,96
|5.583.371
|% -8,90
|
|THYAO
|215,30
|7.548.486.580
|% 0,33
|
|YKBNK
|13,62
|7.136.276.599
|% 4,85
|
|ASTOR
|80,10
|6.197.940.653
|% -1,42
|
|AKBNK
|21,88
|6.101.158.520
|% 6,73
|
|ISCTR
|14,52
|5.638.962.938
|% 3,79
|
|YKBNK
|13,62
|7.136.276.599
|% 4,85
|
|EKGYO
|8,41
|3.533.883.177
|% 0,36
|
|ISCTR
|14,52
|5.638.962.938
|% 3,79
|
|SKBNK
|2,98
|848.766.623
|% 3,11
|
|AKBNK
|21,88
|6.101.158.520
|% 6,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1035
|26,1089
|% 0,08
|
|Euro
|28,6980
|28,7171
|% 0,23
|
|Sterlin
|33,5785
|33,7469
|% 0,36
|
|Frank
|29,5224
|29,7002
|% 0,56
|
|Riyal
|6,9398
|6,9746
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|6,06
|
|Altın Gr.
|1.620
|1.620
|4,66
|
|Cumhuriyet
|10.816
|10.980
|40,00
|
|Tam
|10.436
|10.644
|2,00
|
|Yarım
|5.218
|5.347
|2,00
|
|Çeyrek
|2.617
|2.673
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,07
|23,09
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|19,32
|19,34
|-0,08
|
|B. Petrol
|79,30
|79,30
|1,61
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:56VANGD
Yüzde 6.42 oranında artışla 14.25 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 769, 777 adet işlem
-
17:55IZINV
Yüzde 10.00 oranında artışla 39.16 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 437, 864 adet işlem
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, AKBNK, GARAN
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 102, 14 artarak (% 1.82 ) 5, 717
-
17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TDGYO, GEREL, DERIM, EUYO, TETMT, BNTAS, AVGYO, OYAYO, ONCSM, VKING