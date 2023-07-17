***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.07.2023 15:26
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 14.07.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.9747 TL dir. 14.07.2023 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 14.07.2023 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172666
BIST
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15:236.593
En Düşük
|Değişim
|: 2,41%
|| 155,31
|Açılış
|: 6.502
|
|Önceki Kapanış
|: 6.438
|
6.477
En Yüksek
6.604
15:2326,3145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1892
|Açılış
|: 26,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2550
|
26,3214
En Düşük
25,9266
15:2329,5543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1797
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4500
|
29,7772
En Düşük
29,0843
15:231.653,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 10,84
|Açılış
|: 1.654,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.642,76
|
1.657,92
En Düşük
1.629,81
BIST En Aktif Hisseler15:23
|ERSU
|8,47
|38.393.434
|% 10,00
|
|INGRM
|634,70
|12.462.466
|% 10,00
|
|ATSYH
|55,00
|3.323.760
|% 10,00
|
|EUKYO
|8,25
|4.953.614
|% 10,00
|
|CASA
|138,60
|2.022.460
|% 10,00
|
|OTTO
|200,40
|2.011.392
|% -9,97
|
|AVHOL
|124,00
|30.341.742
|% -9,95
|
|LUKSK
|58,65
|31.625.936
|% -9,84
|
|PRZMA
|25,90
|24.738.874
|% -8,09
|
|MTRYO
|6,23
|9.275.028
|% -4,59
|
|THYAO
|218,50
|7.052.738.518
|% 2,34
|
|ASELS
|73,65
|6.329.627.978
|% 5,97
|
|SISE
|51,30
|4.320.798.549
|% 4,23
|
|YKBNK
|13,92
|3.788.862.839
|% 0,07
|
|SASA
|62,70
|3.194.536.547
|% 3,13
|
|EKGYO
|8,36
|2.541.643.029
|% 1,46
|
|YKBNK
|13,92
|3.788.862.839
|% 0,07
|
|ZOREN
|3,68
|765.287.774
|% 1,94
|
|ISCTR
|14,69
|2.096.053.434
|% 1,38
|
|SKBNK
|2,88
|341.512.132
|% 1,05
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,2951
|26,3145
|% 0,72
|
|Euro
|29,5422
|29,5543
|% 0,61
|
|Sterlin
|34,2987
|34,4707
|% 0,60
|
|Frank
|30,4797
|30,6633
|% 0,95
|
|Riyal
|6,9923
|7,0273
|% 0,70
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.953
|-2,60
|
|Altın Gr.
|1.654
|1.654
|11,41
|
|Cumhuriyet
|11.063
|11.230
|95,00
|
|Tam
|10.674
|10.883
|100,00
|
|Yarım
|5.337
|5.466
|49,00
|
|Çeyrek
|2.677
|2.733
|25,00
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,80
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|20,95
|20,97
|0,01
|
|B. Petrol
|78,83
|78,83
|-1,04
|
Seans Raporu
15:23
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-
15:38XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 164, 55 artarak (% 2.32 ) 7, 252
-
15:38XU100
Endeks 6, 592 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 4 üstünde . İşlem hacmi 87, 948.00 milyon TL de
-
15:38BRYAT
Yüzde 6.82 oranında artışla 1, 725.20 lira fiyatla işlem gören hissede 269, 748 adet işlem
-
15:37PETUN
Yüzde 9.95 oranında artışla 67.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 027, 955 adet işlem
-
15:36MRGYO
Yüzde 7.88 oranında artışla 8.49 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 916, 637 adet işlem