***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.07.2023 11:48
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin
19.07.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.9925 TL dir. 19.07.2023 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 19.07.2023 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173739
BIST
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14:306.657
En Düşük
|Değişim
|: 1,31%
|| 85,80
|Açılış
|: 6.633
|
|Önceki Kapanış
|: 6.571
|
6.565
En Yüksek
6.678
14:3026,9038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1186
|Açılış
|: 27,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2700
|
27,0842
En Düşük
26,7590
14:3030,2302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,2228
|Açılış
|: 30,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5000
|
30,4286
En Düşük
29,7344
14:301.716,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 13,76
|Açılış
|: 1.716,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702,39
|
1.727,84
En Düşük
1.700,90
BIST En Aktif Hisseler14:28
|SDTTR
|164,00
|182.208.455
|% 9,99
|
|KLRHO
|17,83
|148.051.666
|% 9,99
|
|VKFYO
|32,16
|13.558.432
|% 9,99
|
|OYAYO
|28,00
|46.103.202
|% 9,98
|
|MARKA
|15,22
|30.922.456
|% 9,97
|
|EUYO
|16,41
|15.843.033
|% -9,98
|
|FORTE
|71,45
|14.875.747
|% -9,96
|
|RALYH
|77,90
|119.356.291
|% -9,47
|
|MAALT
|580,10
|65.758.757
|% -5,04
|
|UZERB
|240,00
|1.125.740
|% -4,00
|
|THYAO
|226,40
|6.818.192.688
|% 1,25
|
|ASTOR
|86,85
|4.894.227.932
|% 6,50
|
|EKGYO
|8,57
|3.698.379.146
|% 2,76
|
|ASELS
|73,55
|3.155.759.517
|% 2,72
|
|AKBNK
|25,26
|2.886.392.524
|% 0,96
|
|EKGYO
|8,57
|3.698.379.146
|% 2,76
|
|ODAS
|9,49
|1.738.076.436
|% 6,51
|
|YKBNK
|13,29
|2.013.852.827
|% 0,53
|
|IHYAY
|1,13
|137.356.959
|% -1,74
|
|AKBNK
|25,26
|2.886.392.524
|% 0,96
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9004
|26,9121
|% 0,47
|
|Euro
|30,2045
|30,2222
|% 0,72
|
|Sterlin
|34,6151
|34,7887
|% 0,18
|
|Frank
|31,2279
|31,4160
|% 0,48
|
|Riyal
|7,1563
|7,1922
|% 0,47
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.982
|1.982
|4,96
|
|Altın Gr.
|1.715
|1.715
|12,99
|
|Cumhuriyet
|11.541
|11.715
|35,00
|
|Tam
|11.266
|11.402
|26,00
|
|Yarım
|5.633
|5.727
|13,00
|
|Çeyrek
|2.817
|2.864
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,20
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|21,78
|21,81
|0,14
|
|B. Petrol
|79,82
|79,82
|0,36
|
Seans Raporu
14:28
daha fazla
-
14:42PENTA
Yüzde 5.45 oranında artışla 29.78 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 964, 701 adet işlem
-
14:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 80, 39 artarak (% 1.12 ) 7, 289
-
14:41
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, ODAS, YKBNK
-
14:41XU100
Endeks 6, 651 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 21 üstünde . İşlem hacmi 77, 949.00 milyon TL de
-
14:40ASTOR
Yüzde 6.44 oranında artışla 86.80 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 919, 538 adet işlem