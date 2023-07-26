***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.07.2023 12:41
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 25.07.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.0067 TL dir. 25.07.2023 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 25.07.2023 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175298
BIST
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14:016.604
En Düşük
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,70
|Açılış
|: 6.606
|
|Önceki Kapanış
|: 6.605
|
6.583
En Yüksek
6.672
14:0126,9582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0388
|Açılış
|: 27,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0000
|
27,1049
En Düşük
26,8400
14:0129,8942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1718
|Açılış
|: 29,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8000
|
29,8942
En Düşük
29,6578
14:011.709,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 8,83
|Açılış
|: 1.709,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.700,33
|
1.713,14
En Düşük
1.695,88
BIST En Aktif Hisseler14:01
|GSDHO
|4,51
|468.096.098
|% 10,00
|
|INGRM
|834,90
|36.046.784
|% 10,00
|
|ZEDUR
|66,55
|29.201.266
|% 10,00
|
|IPEKE
|40,12
|390.926.913
|% 9,98
|
|OYAYO
|40,98
|14.890.569
|% 9,98
|
|BURCE
|155,10
|477.800.661
|% -9,98
|
|YEOTK
|131,90
|1.017.497.472
|% -8,28
|
|ADEL
|274,90
|129.403.556
|% -7,78
|
|GESAN
|84,40
|1.621.571.750
|% -7,71
|
|YKBNK
|12,42
|4.840.053.333
|% -7,11
|
|YKBNK
|12,42
|4.840.053.333
|% -7,11
|
|ASTOR
|94,90
|3.777.424.378
|% -5,10
|
|KOZAL
|27,06
|3.486.981.484
|% 6,12
|
|THYAO
|217,90
|2.626.661.400
|% 0,28
|
|EREGL
|37,50
|2.533.389.634
|% 1,19
|
|YKBNK
|12,42
|4.840.053.333
|% -7,11
|
|CANTE
|16,61
|2.419.042.600
|% -3,49
|
|KOZAL
|27,06
|3.486.981.484
|% 6,12
|
|ODAS
|10,32
|1.202.856.597
|% 4,67
|
|EKGYO
|8,23
|982.876.255
|% 0,49
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9527
|26,9582
|% 0,14
|
|Euro
|29,8731
|29,8942
|% 0,58
|
|Sterlin
|34,7241
|34,8982
|% 0,31
|
|Frank
|31,1350
|31,3225
|% 0,35
|
|Riyal
|7,1641
|7,2000
|% 0,10
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.973
|8,41
|
|Altın Gr.
|1.708
|1.708
|7,95
|
|Cumhuriyet
|11.536
|11.546
|77,00
|
|Tam
|11.123
|11.207
|35,00
|
|Yarım
|5.553
|5.629
|17,00
|
|Çeyrek
|2.785
|2.815
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,70
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|21,39
|21,41
|0,04
|
|B. Petrol
|82,47
|82,47
|-0,78
|
Seans Raporu
14:01
daha fazla
-
14:16BURCE
Yüzde -9.98 oranında düşüşle 155.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 072, 095 adet işlem
-
14:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 2 kaybederek (% -0.10 ) 7, 165
-
14:15
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, TRKCM, CANTE
-
14:15
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, GSDHO, INGRM
-
14:15
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse YKBNK, ASTOR, KOZAL