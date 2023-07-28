***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.07.2023 14:35
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 27.07.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.0163 TL dir. 27.07.2023 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 27.07.2023 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176201
BIST
'
15:197.002
En Düşük
|Değişim
|: 2,12%
|| 145,40
|Açılış
|: 6.925
|
|Önceki Kapanış
|: 6.856
|
6.912
En Yüksek
7.008
15:1926,9585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0564
|Açılış
|: 26,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
26,9873
En Düşük
26,9061
15:1929,7197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1656
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
29,7469
En Düşük
29,4967
15:191.693,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 8,89
|Açılış
|: 1.693,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.684,70
|
1.697,00
En Düşük
1.682,47
BIST En Aktif Hisseler15:19
|SDTTR
|238,80
|495.027.073
|% 10,00
|
|AYCES
|198,00
|24.964.599
|% 10,00
|
|QNBFL
|123,20
|1.595.598
|% 10,00
|
|CVKMD
|280,70
|753.012.699
|% 9,99
|
|TTRAK
|668,60
|379.070.544
|% 9,99
|
|OYAYO
|40,56
|47.434.436
|% -9,99
|
|AVHOL
|128,90
|6.212.980
|% -9,99
|
|EDIP
|26,30
|14.142.601
|% -9,99
|
|ITTFH
|4,94
|175.624.340
|% -9,52
|
|EUYO
|11,02
|5.647.953
|% -9,23
|
|THYAO
|232,60
|6.626.210.612
|% 1,79
|
|YKBNK
|13,72
|5.682.184.567
|% 4,02
|
|ASTOR
|102,70
|4.409.358.469
|% 1,38
|
|EKGYO
|8,62
|4.111.230.294
|% 1,77
|
|KOZAL
|28,20
|3.714.369.295
|% 2,32
|
|EKGYO
|8,62
|4.111.230.294
|% 1,77
|
|YKBNK
|13,72
|5.682.184.567
|% 4,02
|
|SKBNK
|3,11
|1.069.175.783
|% 4,01
|
|PETKM
|17,59
|3.461.858.218
|% 4,58
|
|ISCTR
|14,82
|2.630.426.113
|% 3,13
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9500
|26,9585
|% 0,21
|
|Euro
|29,6985
|29,7197
|% 0,56
|
|Sterlin
|34,5664
|34,7397
|% 0,59
|
|Frank
|30,9199
|31,1062
|% 0,18
|
|Riyal
|7,1658
|7,2018
|% 0,08
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|11,10
|
|Altın Gr.
|1.695
|1.696
|10,90
|
|Cumhuriyet
|11.306
|11.477
|35,00
|
|Tam
|11.049
|11.133
|-10,00
|
|Yarım
|5.516
|5.592
|-5,00
|
|Çeyrek
|2.766
|2.796
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,30
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|21,04
|21,07
|0,16
|
|B. Petrol
|83,67
|83,67
|-0,12
|
Seans Raporu
15:19
daha fazla
-
15:34DERHL
Yüzde 8.32 oranında artışla 14.19 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 691, 569 adet işlem
-
15:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 174, 14 artarak (% 2.33 ) 7, 658
-
15:32XU100
Endeks 7, 004 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 15 üstünde . İşlem hacmi 102, 694.00 milyon TL de
-
15:32MAALT
Yüzde 7.77 oranında artışla 599.20 lira fiyatla işlem gören hissede 129, 741 adet işlem
-
15:31CVKMD
Yüzde 9.99 oranında artışla 280.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 712, 117 adet işlem