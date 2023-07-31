***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.07.2023 15:30
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 28.07.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.0294 TL dir. 28.07.2023 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 28.07.2023 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177263
BIST
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17:187.215
En Düşük
|Değişim
|: 2,09%
|| 147,82
|Açılış
|: 7.143
|
|Önceki Kapanış
|: 7.067
|
7.117
En Yüksek
7.257
17:1826,9282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0517
|Açılış
|: 26,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9700
|
27,0282
En Düşük
26,8410
17:1829,7433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1054
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
29,9501
En Düşük
29,5715
17:181.704,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 11,52
|Açılış
|: 1.704,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.693,14
|
1.708,10
En Düşük
1.689,10
BIST En Aktif Hisseler17:16
|CWENE
|286,10
|702.766.203
|% 10,00
|
|ISDMR
|40,48
|826.797.249
|% 10,00
|
|SMRTG
|64,35
|589.024.701
|% 10,00
|
|HUNER
|11,00
|379.074.476
|% 10,00
|
|INGRM
|1.012,00
|71.972.769
|% 10,00
|
|PCILT
|42,30
|371.153.608
|% -10,00
|
|ITTFH
|4,43
|377.850.631
|% -9,96
|
|OYAYO
|36,52
|13.543.113
|% -9,96
|
|EDIP
|23,68
|3.949.445
|% -9,96
|
|DGGYO
|46,60
|222.815.394
|% -7,54
|
|EREGL
|41,62
|11.412.553.948
|% 8,22
|
|THYAO
|234,30
|7.761.685.971
|% -0,30
|
|ASTOR
|111,40
|6.635.474.065
|% 9,97
|
|YKBNK
|14,09
|6.483.234.597
|% 1,00
|
|KRDMD
|25,48
|5.593.168.580
|% 7,33
|
|EKGYO
|8,78
|4.904.699.370
|% 3,29
|
|YKBNK
|14,09
|6.483.234.597
|% 1,00
|
|ZOREN
|4,31
|1.386.304.453
|% 6,16
|
|EREGL
|41,62
|11.412.553.948
|% 8,22
|
|ISCTR
|15,10
|3.888.510.965
|% 0,33
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9201
|26,9257
|% 0,18
|
|Euro
|29,7443
|29,7528
|% 0,39
|
|Sterlin
|34,5114
|34,6845
|% 0,25
|
|Frank
|30,9013
|31,0875
|% 0,41
|
|Riyal
|7,1556
|7,1915
|% 0,17
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.967
|1.967
|7,77
|
|Altın Gr.
|1.704
|1.705
|11,62
|
|Cumhuriyet
|11.348
|11.519
|23,00
|
|Tam
|11.081
|11.168
|25,00
|
|Yarım
|5.545
|5.610
|13,00
|
|Çeyrek
|2.772
|2.805
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,81
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|21,41
|21,43
|0,38
|
|B. Petrol
|84,94
|84,94
|0,53
|
Seans Raporu
17:16
daha fazla
-
17:30ISMEN
Yüzde 5.80 oranında artışla 22.26 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 613, 574 adet işlem
-
17:29AKMGY
Yüzde 5.55 oranında artışla 131.20 lira fiyatla işlem gören hissede 281, 592 adet işlem
-
17:28XU100
Endeks 7, 208 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 99 üstünde . İşlem hacmi 154, 995.00 milyon TL de
-
17:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 105, 28 artarak (% 1.67 ) 6, 421
-
17:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PAMEL, ATAKP, AYCES, ISGSY, FZLGY, KLRHO, YEOTK, ALFAS, BRLSM, SRVGY