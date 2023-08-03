***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.08.2023 15:41
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 02.08.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.0210 isTL dir. 02.08.2023 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 02.08.2023 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180288
BIST
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15:367.244
En Düşük
|Değişim
|: -0,21%
|| -15,03
|Açılış
|: 7.296
|
|Önceki Kapanış
|: 7.259
|
7.213
En Yüksek
7.366
15:3626,9753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0537
|Açılış
|: 27,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0400
|
27,4475
En Düşük
26,9249
15:3629,6137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,1327
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,9952
En Düşük
29,4501
15:361.678,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,75
|Açılış
|: 1.678,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.677,32
|
1.707,56
En Düşük
1.673,10
BIST En Aktif Hisseler15:34
|KLSER
|44,24
|132.401.472
|% 10,00
|
|ATAKP
|69,90
|595.669.153
|% 9,99
|
|FZLGY
|14,31
|123.289.694
|% 9,99
|
|ERCB
|153,10
|495.406.345
|% 9,99
|
|SDTTR
|274,30
|1.258.495.783
|% 9,98
|
|TUKAS
|9,36
|1.191.022.960
|% -10,00
|
|MACKO
|102,00
|558.477.625
|% -9,97
|
|AVHOL
|102,10
|7.466.471
|% -9,96
|
|EDIP
|17,28
|52.500.061
|% -9,95
|
|PCILT
|31,28
|408.403.759
|% -8,75
|
|ASTOR
|114,90
|6.025.386.786
|% 0,52
|
|THYAO
|234,90
|5.307.465.370
|% -0,68
|
|EKGYO
|8,76
|3.856.107.435
|% 1,62
|
|KONTR
|243,90
|3.668.436.624
|% 6,55
|
|ASELS
|76,30
|3.556.946.238
|% -3,05
|
|EKGYO
|8,76
|3.856.107.435
|% 1,62
|
|YKBNK
|14,17
|3.304.068.789
|% -1,60
|
|ZOREN
|4,29
|779.993.073
|% -0,23
|
|SKBNK
|3,08
|521.703.811
|% -2,53
|
|ISCTR
|15,49
|2.487.287.305
|% -1,65
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9564
|26,9684
|% 0,17
|
|Euro
|29,5674
|29,6171
|% 0,46
|
|Sterlin
|34,0231
|34,1937
|% -0,41
|
|Frank
|30,6535
|30,8381
|% 0,16
|
|Riyal
|7,1661
|7,2020
|% 0,03
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.936
|1,02
|
|Altın Gr.
|1.675
|1.675
|-2,43
|
|Cumhuriyet
|11.189
|11.358
|-80,00
|
|Tam
|10.949
|11.026
|-56,00
|
|Yarım
|5.479
|5.538
|-29,00
|
|Çeyrek
|2.739
|2.769
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|23,45
|23,47
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|20,35
|20,37
|-0,20
|
|B. Petrol
|83,22
|83,22
|0,02
|
Seans Raporu
15:34
daha fazla
-
15:48PCILT
Yüzde -8.98 oranında düşüşle 31.20 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 563, 220 adet işlem
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15:47METRO
Yüzde -4.41 oranında düşüşle 2.17 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 516, 030 adet işlem
-
15:46XU100
Endeks 7, 252 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 09 altında . İşlem hacmi 99, 989.00 milyon TL de
-
15:46UZERB
Yüzde -5.71 oranında düşüşle 254.40 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 562 adet işlem
-
15:45MARKA
Yüzde -3.33 oranında düşüşle 11.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 335, 232 adet işlem