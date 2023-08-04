***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.08.2023 16:14
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 03.08.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.0229 TL dir. 03.08.2023 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 03.08.2023 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180854
BIST
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17:467.393
En Düşük
|Değişim
|: 2,38%
|| 171,63
|Açılış
|: 7.257
|
|Önceki Kapanış
|: 7.222
|
7.205
En Yüksek
7.427
17:4626,9841
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0373
|Açılış
|: 27,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0100
|
27,4154
En Düşük
26,9175
17:4629,7833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,2602
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
30,2907
En Düşük
29,4723
17:461.685,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 8,80
|Açılış
|: 1.685,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.676,34
|
1.707,13
En Düşük
1.671,12
BIST En Aktif Hisseler17:46
|BIENY
|68,75
|1.362.810.157
|% 10,00
|
|RNPOL
|23,10
|71.715.983
|% 10,00
|
|ETYAT
|8,91
|10.374.788
|% 10,00
|
|RAYSG
|43,56
|39.603.214
|% 10,00
|
|CMENT
|81,40
|1.419.779
|% 10,00
|
|MACKO
|91,80
|388.457.025
|% -10,00
|
|AVHOL
|91,90
|39.827.254
|% -9,99
|
|EGEPO
|26,02
|68.584.751
|% -9,97
|
|IZFAS
|9,97
|15.615.443
|% -9,94
|
|CVKMD
|320,30
|982.960.414
|% -8,07
|
|THYAO
|249,00
|12.691.119.175
|% 5,96
|
|ASTOR
|112,00
|5.848.981.732
|% -1,06
|
|EREGL
|40,96
|4.965.971.207
|% 1,39
|
|KONTR
|248,10
|4.625.564.954
|% -1,43
|
|YKBNK
|14,38
|4.306.446.122
|% 2,28
|
|EKGYO
|8,88
|4.073.474.800
|% 0,23
|
|YKBNK
|14,38
|4.306.446.122
|% 2,28
|
|ISCTR
|15,96
|4.033.631.190
|% 3,91
|
|CEMAS
|3,27
|557.680.113
|% 4,81
|
|SKBNK
|3,09
|507.031.798
|% 1,31
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9779
|26,9841
|% 0,14
|
|Euro
|29,7554
|29,7833
|% 0,88
|
|Sterlin
|34,3666
|34,5390
|% 0,63
|
|Frank
|30,8803
|31,0664
|% 0,56
|
|Riyal
|7,1738
|7,2097
|% 0,14
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.939
|5,04
|
|Altın Gr.
|1.685
|1.686
|9,38
|
|Cumhuriyet
|11.409
|11.419
|43,00
|
|Tam
|10.993
|11.077
|-27,00
|
|Yarım
|5.501
|5.564
|-14,00
|
|Çeyrek
|2.750
|2.782
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,59
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|20,50
|20,51
|0,08
|
|B. Petrol
|85,80
|85,80
|0,66
|
Seans Raporu
17:46
daha fazla
-
17:59AKCNS
Yüzde 6.90 oranında artışla 116.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 152, 710 adet işlem
-
17:58TDGYO
Yüzde 8.62 oranında artışla 7.18 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 600, 024 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, ISCTR, TUPRS
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 144, 39 artarak (% 2.24 ) 6, 576
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : USAK, BIENY, KTLEV, MIPAZ, GLBMD, GOLTS, ISYAT, QNBFL, KLSER, RAYSG