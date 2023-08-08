***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.08.2023 11:56
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 07.08.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.0376 TL dir. 07.08.2023 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 07.08.2023 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181947
BIST
'
12:007.452
En Düşük
|Değişim
|: -0,24%
|| -18,27
|Açılış
|: 7.496
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.400
En Yüksek
7.504
12:0027,0242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0618
|Açılış
|: 27,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0250
|
27,2445
En Düşük
26,9263
12:0029,7050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0207
|Açılış
|: 29,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,1939
En Düşük
29,6094
12:001.681,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,93
|Açılış
|: 1.681,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.680,20
|
1.694,99
En Düşük
1.673,71
BIST En Aktif Hisseler11:58
|EKIZ
|26,18
|723.092
|% 10,00
|
|KLSER
|58,85
|1.475.081.931
|% 10,00
|
|CVKMD
|325,60
|299.018.344
|% 10,00
|
|ONCSM
|179,50
|94.296.452
|% 9,99
|
|TETMT
|740,00
|5.616.600
|% 9,99
|
|UZERB
|202,50
|493.493
|% -9,96
|
|AKSUE
|35,06
|117.337.928
|% -7,25
|
|KORDS
|85,05
|309.237.248
|% -7,20
|
|AKGRT
|4,59
|373.618.617
|% -7,09
|
|TKNSA
|27,04
|226.756.502
|% -7,08
|
|THYAO
|262,70
|5.723.453.973
|% -1,57
|
|KOZAL
|28,42
|3.562.900.875
|% 3,95
|
|ASTOR
|109,00
|2.055.867.591
|% 1,58
|
|YKBNK
|14,99
|2.002.317.858
|% 1,01
|
|ISCTR
|16,54
|1.956.482.392
|% 2,29
|
|EKGYO
|9,04
|1.334.670.644
|% -0,99
|
|YKBNK
|14,99
|2.002.317.858
|% 1,01
|
|AKFGY
|5,01
|693.319.630
|% -3,09
|
|KOZAL
|28,42
|3.562.900.875
|% 3,95
|
|ISCTR
|16,54
|1.956.482.392
|% 2,29
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0184
|27,0237
|% 0,23
|
|Euro
|29,6896
|29,7117
|% 0,09
|
|Sterlin
|34,3478
|34,5200
|% -0,13
|
|Frank
|30,7962
|30,9817
|% 0,01
|
|Riyal
|7,1800
|7,2160
|% 0,12
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.935
|-2,10
|
|Altın Gr.
|1.680
|1.681
|0,30
|
|Cumhuriyet
|11.408
|11.580
|133,00
|
|Tam
|11.133
|11.245
|99,00
|
|Yarım
|5.571
|5.648
|49,00
|
|Çeyrek
|2.785
|2.824
|25,00
|
|Gümüş.Ons
|23,11
|23,13
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|20,06
|20,08
|0,00
|
|B. Petrol
|84,39
|84,39
|-0,95
|
Seans Raporu
11:58
daha fazla
-
12:13DZGYO
Yüzde -4.92 oranında düşüşle 4.25 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 559, 462 adet işlem
-
12:12ETILR
Yüzde -6.01 oranında düşüşle 15.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 427, 255 adet işlem
-
12:11MANAS
Yüzde -4.56 oranında düşüşle 11.31 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 728, 334 adet işlem
-
12:10BARMA
Yüzde -3.87 oranında düşüşle 17.16 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 145, 049 adet işlem
-
12:09XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 6 kaybederek (% -0.19 ) 8, 072