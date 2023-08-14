***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.08.2023 15:51
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 11.08.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.0505 TL dir. 11.08.2023 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 11.08.2023 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185166
BIST
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17:317.780
En Düşük
|Değişim
|: 0,85%
|| 65,30
|Açılış
|: 7.795
|
|Önceki Kapanış
|: 7.714
|
7.681
En Yüksek
7.869
17:3127,0818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,1164
|Açılış
|: 27,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1200
|
27,2378
En Düşük
26,9479
17:3129,5161
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0917
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
29,7821
En Düşük
29,3063
17:311.660,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,45
|Açılış
|: 1.660,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.659,56
|
1.675,36
En Düşük
1.654,52
BIST En Aktif Hisseler17:31
|NETAS
|42,68
|153.132.630
|% 10,00
|
|MERCN
|39,38
|80.711.400
|% 10,00
|
|COSMO
|123,20
|6.394.203
|% 10,00
|
|RYSAS
|33,66
|62.580.521
|% 10,00
|
|SAFKR
|26,18
|77.764.756
|% 10,00
|
|PEGYO
|7,26
|144.140.030
|% -9,25
|
|MNDRS
|10,04
|290.077.887
|% -8,81
|
|SDTTR
|409,30
|4.085.849.735
|% -7,88
|
|DYOBY
|26,00
|118.958.288
|% -7,08
|
|ISSEN
|14,29
|240.401.926
|% -6,48
|
|ASTOR
|142,20
|12.049.506.210
|% 9,98
|
|EREGL
|42,82
|11.459.377.332
|% 4,34
|
|THYAO
|261,40
|9.041.760.464
|% -1,62
|
|TUPRS
|115,10
|5.747.431.639
|% 3,69
|
|PETKM
|19,06
|5.231.490.965
|% 0,74
|
|ZOREN
|4,53
|2.486.335.095
|% 9,95
|
|SKBNK
|3,85
|1.173.062.935
|% 1,58
|
|YKBNK
|15,93
|4.543.104.951
|% 1,08
|
|PETKM
|19,06
|5.231.490.965
|% 0,74
|
|EREGL
|42,82
|11.459.377.332
|% 4,34
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0249
|27,0818
|% 0,43
|
|Euro
|29,5042
|29,5161
|% -0,31
|
|Sterlin
|34,1242
|34,2953
|% -0,00
|
|Frank
|30,6271
|30,8116
|% -0,07
|
|Riyal
|7,1890
|7,2251
|% 0,33
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|-5,15
|
|Altın Gr.
|1.657
|1.657
|-2,65
|
|Cumhuriyet
|11.342
|11.513
|-39,00
|
|Tam
|11.105
|11.180
|-8,00
|
|Yarım
|5.570
|5.616
|-4,00
|
|Çeyrek
|2.776
|2.808
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,57
|22,59
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|19,53
|19,55
|-0,15
|
|B. Petrol
|86,22
|86,22
|-0,59
|
Seans Raporu
17:31
daha fazla
-
17:46RYGYO
Yüzde 4.22 oranında artışla 20.74 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 292, 771 adet işlem
-
17:45TAVHL
Yüzde 4.87 oranında artışla 127.00 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 292, 111 adet işlem
-
17:44GZNMI
Yüzde 7.38 oranında artışla 22.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 369, 446 adet işlem
-
17:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 32 artarak (% 0.17 ) 8, 393
-
17:43XU100
Endeks 7, 765 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 66 üstünde . İşlem hacmi 153, 633.00 milyon TL de