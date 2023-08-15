***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.08.2023 15:55
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 14.08.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.0488 TL dir. 14.08.2023 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 14.08.2023 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185588
BIST
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17:177.629
En Düşük
|Değişim
|: -1,40%
|| -108,28
|Açılış
|: 7.764
|
|Önceki Kapanış
|: 7.737
|
7.615
En Yüksek
7.795
17:1727,0587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0520
|Açılış
|: 27,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1050
|
27,0752
En Düşük
27,0085
17:1729,6079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1342
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
29,6558
En Düşük
29,4400
17:171.657,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,84
|Açılış
|: 1.657,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.656,19
|
1.660,56
En Düşük
1.648,21
BIST En Aktif Hisseler17:15
|TMSN
|74,80
|459.777.445
|% 10,00
|
|AYEN
|37,84
|251.361.733
|% 10,00
|
|AVTUR
|7,37
|17.606.938
|% 10,00
|
|ORGE
|46,20
|136.492.389
|% 10,00
|
|VAKKO
|77,00
|28.252.609
|% 10,00
|
|BRLSM
|30,46
|1.092.597.829
|% -9,99
|
|PARSN
|104,50
|470.389.092
|% -9,99
|
|SDTTR
|360,00
|538.068.803
|% -9,98
|
|ADESE
|2,22
|1.220.429.697
|% -9,76
|
|ONCSM
|238,00
|538.256.640
|% -9,37
|
|ASTOR
|140,00
|10.059.347.340
|% 0,00
|
|THYAO
|259,60
|8.745.627.930
|% -0,69
|
|YKBNK
|16,17
|6.076.604.468
|% 2,08
|
|AKBNK
|29,68
|6.070.930.832
|% -1,72
|
|GARAN
|54,80
|4.501.811.077
|% -1,88
|
|ZOREN
|4,97
|2.803.092.789
|% 9,71
|
|ADESE
|2,22
|1.220.429.697
|% -9,76
|
|YKBNK
|16,17
|6.076.604.468
|% 2,08
|
|SKBNK
|3,94
|1.235.552.601
|% -2,48
|
|ISCTR
|17,04
|3.940.936.760
|% 0,18
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0407
|27,0519
|% 0,17
|
|Euro
|29,5826
|29,6071
|% 0,45
|
|Sterlin
|34,3310
|34,5031
|% 0,52
|
|Frank
|30,7056
|30,8906
|% 0,26
|
|Riyal
|7,1913
|7,2274
|% 0,21
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|-1,09
|
|Altın Gr.
|1.656
|1.657
|0,32
|
|Cumhuriyet
|11.344
|11.516
|3,00
|
|Tam
|11.103
|11.180
|-26,00
|
|Yarım
|5.569
|5.616
|-13,00
|
|Çeyrek
|2.776
|2.808
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,51
|22,54
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|19,53
|19,55
|-0,08
|
|B. Petrol
|84,66
|84,66
|-1,55
|
Seans Raporu
17:15
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-
17:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -103, 77 kaybederek (% -1.24 ) 8, 260
-
17:29
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, TMSN, AYEN
-
17:29XU100
Endeks 7, 656 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 05 altında . İşlem hacmi 121, 665.00 milyon TL de
-
17:29TOASO
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 279.90 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 041, 669 adet işlem
-
17:28PSDTC
Yüzde -6.38 oranında düşüşle 60.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 359, 598 adet işlem