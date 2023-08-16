***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.08.2023 13:57
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 15.08.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.0473 TL dir. 15.08.2023 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 15.08.2023 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185966
BIST
'
16:337.688
En Düşük
|Değişim
|: -0,03%
|| -2,33
|Açılış
|: 7.685
|
|Önceki Kapanış
|: 7.691
|
7.589
En Yüksek
7.734
16:3327,0690
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0123
|Açılış
|: 27,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,2020
En Düşük
27,0055
16:3329,5727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0660
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,8268
En Düşük
29,2983
16:331.655,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,46
|Açılış
|: 1.655,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.653,37
|
1.665,76
En Düşük
1.651,46
BIST En Aktif Hisseler16:31
|KMPUR
|83,05
|777.687.636
|% 10,00
|
|ISKPL
|9,68
|144.936.802
|% 10,00
|
|COSMO
|146,30
|29.460.137
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,81
|1.491.506
|% 10,00
|
|KLSER
|79,30
|3.213.508.849
|% 9,99
|
|SDTTR
|324,00
|330.139.061
|% -10,00
|
|TETMT
|1.072,50
|40.347.308
|% -9,99
|
|ONCSM
|212,80
|21.751.990
|% -9,98
|
|GESAN
|93,00
|4.106.397.685
|% -9,97
|
|FORTE
|105,10
|102.492.389
|% -9,94
|
|TUPRS
|119,50
|6.659.551.482
|% 4,46
|
|ASTOR
|132,30
|5.530.810.459
|% -5,09
|
|THYAO
|256,40
|5.280.040.763
|% -1,27
|
|PETKM
|19,73
|4.591.181.702
|% 1,65
|
|KRDMD
|26,34
|4.274.480.814
|% 3,86
|
|ZOREN
|5,25
|2.370.042.370
|% 5,42
|
|ADESE
|2,03
|803.345.260
|% -8,56
|
|SKBNK
|4,05
|1.072.049.194
|% 2,27
|
|YKBNK
|16,38
|4.011.012.698
|% -0,67
|
|ODAS
|12,84
|3.036.717.401
|% 5,68
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0590
|27,0654
|% 0,03
|
|Euro
|29,5556
|29,5719
|% 0,22
|
|Sterlin
|34,3621
|34,5344
|% 0,36
|
|Frank
|30,6664
|30,8512
|% 0,05
|
|Riyal
|7,1945
|7,2306
|% 0,11
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|2,17
|
|Altın Gr.
|1.654
|1.654
|1,10
|
|Cumhuriyet
|11.325
|11.496
|-20,00
|
|Tam
|11.085
|11.154
|-30,00
|
|Yarım
|5.559
|5.603
|-15,00
|
|Çeyrek
|2.771
|2.801
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,64
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|19,62
|19,64
|0,06
|
|B. Petrol
|85,04
|85,04
|0,15
|
Seans Raporu
16:31
daha fazla
-
16:46FADE
Yüzde -4.49 oranında düşüşle 16.82 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 910, 489 adet işlem
-
16:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 48 kaybederek (% -0.29 ) 8, 292
-
16:45XU100
Endeks 7, 683 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 09 altında . İşlem hacmi 112, 439.00 milyon TL de
-
16:45SMRTG
Yüzde -4.44 oranında düşüşle 75.30 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 114, 996 adet işlem
-
16:44GESAN
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 93.00 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 430, 084 adet işlem